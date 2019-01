S lupem roste chuť. Po Praze táhnou Piráti i na Česko. Komentář Petra Holce

Partajní sjezdy bývají nebezpečné. Až moc spřízněných duší se sklony k intoxikaci se sjede na jedno místo, kde se snadno opijí sami sebou – často doslova. Teď se to přihodilo i Pirátům, kometě posledních sněmovních i komunálních voleb. Ti se sjeli do Tábora a jejich šéf Ivan Bartoš tam vyhlásil velkou pirátskou „tříletku“: v letošních eurovolbách chtějí Piráti utrhnout dvacet procent a ve sněmovních volbách v roce 2021 porazit ANO a sestavovat vládu.

Na to vlastně nemuseli čekat až do budoucna. Sestavovat vládu Piráti mohli už po volbách v roce 2017, kdy do ní „kluky“ pozval premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Logicky: volební programy ANO a Pirátů se podobají, jako by je za dvě faktury psal stejný autor. Navíc Piráti ještě před volbami moc nevěděli, jestli do vlády s ANO mají jít nebo ne – záleželo na dnu v týdnu. Ostatně podobně jako si ani Bartoš nebyl jistý naším členstvím v NATO. Nakonec si ale „kluci“ řekli, že s ANO nepůjdou.

Po roce a čtvrt teď v Táboře vyhlásili, že chtějí být alternativou k ANO a nabídnout Česku „moderní, liberální a racionální politiku“. A nejen to. „V roce 2021 chceme vyhrát volby a sestavovat vládu,“ řekl v Táboře Bartoš. Proč ne, ani končící TOP 09 si na sjezdech neslibuje, že volby prohraje, nevypadá to mediálně dobře. Navíc Piráti už mají část programu své „tříletky“ splněnou: jsou moderní stranou. Moderní v iracionalitě a oportunismu.

Ten čtyři roky praktikovali v Praze, takže teď mají pražského primátora Zdeňka Hřiba. I jejich koaliční partnery sice začíná děsit štos dokumentů na jeho stole, které se bojí podepsat, Hřib se ale přesto nejvíc ze všeho věnuje novoročnímu ohňostroji, protože bývá nejvíc vidět. Pro Piráty je to typické, ve Sněmovně se pro změnu zase nejvíc věnovali výši svých platů. Ano, je sympatické, že pomohli zbrzdit nesmyslný růst poslaneckých platů, který se nápadně odpoutal od příjmů většiny voličů, kteří to celé platí. S tím si ale ve vládě určitě nevystačíte.

„Čekají nás volby o budoucnost Evropy. Volby, které určí, zda se do Evropského parlamentu dostanou exituchtivé populistické či extremistické strany, které skutečně mohou zapříčinit rozklad tak důležitého projektu, jakým bezesporu Evropská unie je. A tomu se s Piráty nejen z České republiky, ale i z celé Evropy chceme odvážně postavit,“ oznámil taky Bartoš v Táboře. Fakt? Šéf Pirátů by měl občas naslouchat i hlasům vlastní strany. Nebo spíš party, řekněme: pirátů pořád není ani tisícovka.

Piráti se totiž vždycky ideologicky velkoryse vznášeli nad takovými prkotinami, jako je naše členství v EU nebo NATO. Jejich mantrou je digitalizace veřejné správy a taky „digitálně propojená společnost“, což zní trochu jako komunistické echo. Jen místo večerních schůzí s nulami a jedničkami a taky na Facebooku, v černé díře fake news. Je příznačná ironie, že teď Piráti zachraňují EU před czexitem, když si podobně jako Tomio Okamura zahrávají s referendem o našem vystoupení z EU.

„O takto zásadních otázkách (jako je vystoupení ČR z EU) by se podle Pirátů mělo vypsat referendum, pokud si ho občané vyžádají,“ odepsal například před časem pirátský poslanec a člen zahraničního odboru strany pro mezinárodní vztahy František Kopřiva jedné z fanynek Pirátů, jíž zajímal pirátský postoj k EU. Ano, Kopřivovi je třiadvacet let a nejspíš je svou poslaneckou funkcí sám překvapený stejně jako spousta lidí. I on je však pro Piráty příznačný: pojďme udělat referendum a nejlíp na internetu, které strana nazývá svým mořem.

A nejlíp takovým mořem, kde má podle Pirátů být všechno všech zadarmo. To kdysi vzývali už komunisti, ti se ovšem na rozdíl od „kluků“ a „holek“ nehlásili k liberalismu: dobře věděli, že když někomu chcete něco dát zadarmo, musíte to nejdřív někomu vzít. S Piráty je určitě legrace. Většina z nich jsou mladí a lehce asociální ajťáci, a když v televizi zkoušejí vážně mluvit třeba o státním rozpočtu, který nejsou jen nuly a jedničky, ale i jiná čísla, připomíná to dobrou politickou satiru.

Piráti taky slušně ovládají opoziční gerilu. Představa, že vyhráli volby a sestavují vládu, ale připomíná horor. Navíc s kým by chtěli vládu sestavovat, když většině ostatních stran a jejich politikům vyhlásili džihád, protože podle nich patří do tepláků? Leda že by je do nich fakt oblékli a vládli sami, ostatně jejich mediální sekerník Jakub Michálek si už roli soudce slušně osvojuje. Nebylo by to nic nového a pravda, ani pirátského.