Schmarcz: Chtějme od EU mír a prosperitu, ne almužny | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARCZE | Je to pár dnů, co Velká Británie opustila společenství. A my se v EU dohadujeme, jak zacelit díru v rozpočtu. Chudí chtějí dostat více, bohatí chtějí dávat méně. Ale to vůbec není to hlavní. Evropská společenství se zrodila k naplňování dvou cílů: míru a prosperity. To platí i po skoro sedmdesáti letech. Nepotřebujeme nic více, ale také nesmíme dostávat méně. Tehdy, a právě tehdy, bude EU fungovat.