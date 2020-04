Schmarcz: Kanál pro seniory? Česká televize vyděsila kritiky a dezinformátory | info.cz

Na sociálních sítích se spustila proti ČT3 kanonáda. Spektrum rozhořčených výčitek sahá od strachu, že z Kavčích hor se do hlav „bezmocných seniorů“ bude nalévat „bruselská propaganda“ až po obvinění, že když se jim vysílají pořady z mládí, jde vlastně o propagaci komunismu…

Bylo by to celé k smíchu, kdyby nešlo o vážnou věc. Pitoreskní postavy, které jsou schopny jedním dechem vyčítat ČT, že je příliš prounijní a zároveň bolševická, dnes totiž mají v české mediální politice nezdravě velký vliv. Skupina lidí, kteří už dlouho nenávidí Českou televizi a snaží se na ni získat vliv, se vetřela do přízně nejsilnějšího politického subjektu – hnutí ANO. Přes něj dokáže prosazovat své zájmy, respektive členům ANO nakukala, že jde vlastně o zájmy jejich hnutí. To přitom dlouho budilo dojem, že tyto extrémní tendence u něj nemají velkou podporu.

„Úderku“ proti ČT tvoří lidé různého ražení, které nespojuje nic jiného, než snaha dostat se díky politice tam, kam se nedokázali dostat skrze schopnosti. Ale jak už to bývá, touha po moci jako pojítko úplně stačí. Hrozba přitom není v tom, že by dotyční chtěli dělat věci dramaticky jinak, než se na Kavčích horách dělají čtvrt století. Naopak. Teď je přesně doba, kdy je záhodno se zastavit, rozhlédnout se, zhodnotit dosavadní kurs a udělat potřebné změny.

Potíž je, že lidem, kteří přes ANO chtějí na Kavčí hory a nyní píší rozhořčené komentáře k vysílání ČT3, nejde o zlepšení chodu televize, ale o čirou destrukci. A právě debata o seniorském kanálu v plné nahotě odhaluje tento jejich záměr. Jednou z největších chyb (pokud ne vůbec největší), které se Česká televize objektivně a dlouhodobě dopouští, je její světonázorová, sociální a generační uzavřenost. Může za to její až příliš kompaktní osazenstvo, kvůli kterému je vysílačkou převážně pro mladší městské liberály.

Pro konzervativní babičku z periferie je problém identifikovat se se zpravodajstvím, které ve finále téměř monopolně vytvářejí třicátníci a čtyřicátníci z metropole s liberálními postoji (ano, za přispění kolegů z krajů, to ale na celkovém vyznění nic nemění). Jakkoli jsou to profesionálové a snaží se o objektivitu a vyváženost, platí, že nikoho neoddělíte od jeho názorů a každý se daleko lépe ztotožní s někým, o kom si může říci „to je člověk jako já“. Česká televize musí seniorům a lidem z venkova vyjít daleko více vstříc. A točit nejen o nich a o jejich názorech, ale s nimi a jejich úhlem pohledu.

Spuštění ČT3 je možná malým, ale rozhodně správným a důležitým krokem k nápravě. Dočkala se za něj Česká televize pochvaly od těch, kteří jinak mají plnou pusu kritiky, že se musí vysílat pro všechny koncesionáře? Ne. Dostává kopance a údery do zad. Absurdita je zjevná na první pohled. Po výčitkách, že se ČT seniorům málo věnuje, se plynule přejde do litanie, že o ně pečuje až příliš a tím z nich prý dělá blbce…

Jistě, čím úspěšněji ČT napraví deficit ve vztahu k babičkám a dědečkům, tím hůře pro „hejtry“. Přijdou o argumenty, a navíc o možnost seniory manipulovat. Kdo se v ČT dívá na Menšíka, Bohdalovou či Gotta, nesedí u řetězových mailů ani u dezinformačních webů. Řev, který se teď ozývá, je tím nejpřesvědčivějším důkazem, že ČT3 je dobrým počinem. A že by mohli na Kavčích horách uvažovat, zda nevyčlenit finance pro trvalý, nikoli jen dočasný provoz. Ovšemže s přeci jen o trochu náročnějším vysílacím schematem.

Bude zajímavé sledovat, jak se to celé vyvine. Senioři jsou zásadní voličskou skupinou hnutí ANO. To je nyní ve vleku lidí, kteří se dlouho chtějí sami nastěhovat na Kavčí hory a vsadili při tom na Andreje Babiše. Co kdyby Česká televize uspěla a vytvořila kanál, který bude mít u babiček a dědečků trvalou popularitu? Může se stát, že skupina kritiků ztratí u ANO vliv? O zájmy samotného hnutí jim nejde...

Nenávistníci nejsou důležití, důležitá je mezigenerační solidarita. Ta je u nás fatálně narušená a Česká televize s tím jednak dlouho nic moc nedělala, ale mohla navíc sloužit i jako jeden z argumentů pro ty, kteří z tohoto rozkolu a hloubení příkopů mezi „mladými a starými“ profitují. Teď se zdá, že vykročila správným směrem. Měli bychom ji podpořit a zároveň po ní žádat mnohem víc. Je v zájmu nás všech, aby šiřitelé nenávisti mezi vnuky a prarodiči nevyhráli.