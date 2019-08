Schmarcz: Krutá bitva o důchodce vzplála. Nákup jejich hlasů bude vládní doktrínou | info.cz

KOMENTÁŘ MARTINA SCHMARZCE | Sociální demokraté si pro své resorty na příští rok vymohli navíc skoro deset miliard korun. Z toho šest pro ministerstvo práce a sociálních věcí. To je ale teprve rozcvička. Příští rok budou krajské volby – pro ČSSD otázka života a smrti. A rok na to se volí do sněmovny. Opravdový mač nás tedy ještě čeká. Půjde v něm především o seniory a pravici je přisouzena role pozorovatele.

Poměrně úspěšný souboj sociálních demokratů o peníze ukazuje, že ČSSD ve vládě zdaleka není v tak slabé a opovrhované pozici, jak mnozí tvrdí. Jistě, původně si její ministři řekli o dvacet miliard. Ale upřímně, při chystaném (papírovém) schodku čtyřicet miliard (přičemž se počítá s příjmy o sto miliard vyššími, než letos), muselo snad i Vladimíru Špidlovi být jasné, že na to zdroje prostě nejsou. I polovina je pro Hamáčkův tým, který navíc operuje v poměrně nepřátelském terénu, velmi slušný zářez na pažbě.

Nynější, pro sociální demokraty úspěšná rozpočtová přetahovaná je ale pouhým zahřívacím kolem i proto, že se v ní nehrálo o seniory. O růstu penzí na rok 2020 bylo rozhodnuto už dřív. V dalších dvou letech se jednání o důchodech trefí do volebních kampaní před krajskými, respektive parlamentními volbami. V nich se ANO a ČSSD střetnou v první řadě právě o seniory. Protože jich je hodně, skoro všichni chodí volit a tvoří základ levicového elektorátu.

Stále vysoké preference hnutí ANO mají jednu hlavní příčinu: věrnost penzistů. Jejich srdce si Andrej Babiš paradoxně získal v době, kdy coby ministr financí prohrál ve vládě Bohuslava Sobotky hlasování o důchodech. Přidat jim nechtěl, ale ČSSD a KDU-ČSL ho přehlasovaly. Tuto taktickou porážku však dokázal proměnit ve strategické vítězství, a to slavnou větou „našel jsem miliardy na zvýšení penzí“.

Už tehdy vděční senioři hlásili, že konečně jim někdo po tom ošklivém Kalouskovi přidal a že tedy toho Babiše začnou volit. Co na tom, že pravda nebylo ani jedno. Nepřidal jim ministr financí, ale naopak se tak stalo proti jeho vůli a za Kalouska se důchody zvedaly víc, jak absolutně, tak v poměru k průměrné mzdě. V politice však nezáleží na tom, jaké věci jsou, ale jaké se zdají být. Co si volič myslí, že je pravda, to pravda je a volební urna tu pravdu zjeví.

Volební urny v roce 2017 vyjevily, že hnutí ANO prakticky zcela vyměnilo svůj elektorát z roku 2013 a stalo se nejsilnější levicovou partají. Rozhodující slovo v tom měli senioři. Z milionu a půl voličů ANO tvořili lidé přes 60 let milion a v této skupině mu dali hlas dva z pěti voličů, kteří přišli k urnám.

Senioři jsou k ANO loajální stále. Podle průzkumů přišel Andrej Babiš od voleb zhruba o čtvrt milionu voličů. Ale z penzistů o nikoho, tam se stále drží nad 40 %. Proto také neroste ČSSD. Pro ni jsou důchodci skupinou, kterou by si od svého koaličního partnera ráda vzala zpět, zatím se jí to však nedaří. Přičemž bez seniorů se nad deset procent dostane sotva.

Sociální demokraté tedy mají s ANO nejen společnou vládu, ale i klíčovou voličskou skupinu, jíž jsou levicově smýšlející důchodci, kterých je mezi lidmi nad šedesát let jasná většina a všechny dosavadní volby to potvrdily. Posledním pravicovým politikem, který výrazněji zabodoval u skupiny 60+ byl Mirek Topolánek, ale i tak šlo hlavně o aktivní důchodce, ne o ty vysloveně levicové, ti zůstali u Paroubka. Tato skupina spořádaně chodí volit, příliš nemění své volební chování a je oslovitelná zejména výší penzí, případně různými slevami, ať už v dopravě nebo ve zdravotnictví.

Plán bitvy je tedy narýsován vcelku jasně. Do voleb v roce 2021 nás čeká krutá přetahovaná o přízeň seniorů. Na co by se měli připravit pravicoví voliči? Zejména na to, že budou muset opět více otevřít své peněženky. Nejen kvůli penzím, nákup voličských hlasů bude pro levicové vládní strany generální doktrínou a v této sestavě není nikdo, kdo by to účinně brzdil (což poněkud absurdně nyní suplují komunisté).

Co si tak můžou voliči pravice, odsouzené se na to dívat z první řady, přát? Pokud možno remízu. Kdyby se ČSSD podařilo srovnat s ANO krok a obě by pak ve volbách skončily pod dvaceti procenty, má pravice šanci přesunout se z hlediště na hřiště. Ovlivnit to nějak extra nemůže, ale má možnost kibicovat a fandit. Při dobré strategii (kterou však zatím nikde nevidět) snad nakonec může k plichtě i nějak přispět.

Sledujme bedlivě bitvu ANO a ČSSD o seniory. Ještě vygraduje a její výsledek bude mít velký vliv i na nás. Že po ní zbudou velké dluhy, je takřka jisté. Jestli také volné vládní posty pro pravici, to se teprve ukáže.