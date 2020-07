Seberte peníze mazací kultuře! Její vzestup na Západě ukazuje, jak bychom mohli dopadnout | info.cz

Na pražské FAMU se v minulých dnech odehrála debata o vyvěšení transparentu s fotografií Milady Horákové, na němž byl nápis „Zavražděna komunisty“. Stejný transparent byl vyvěšený i na řadě dalších budov, ale mezi členy fakulty měl i hlasité odpůrce. Podle účastníka interní debaty, který ji popsal INFO.CZ, měla jedna z nejmenovaných mladých dokumentaristek obavu, aby „všichni komunisté nevypadali jako zločinci“ a navrhovala, aby byl vyvěšen transparent s nápisem „Zavražděna Čechy“.

Historik Petr Blažek pro změnu ve videorozhovoru na INFO.CZ upozorňoval, že „na historii“ na Filozofické fakultě UK dnes v podstatě není jediný konzervativní historik, přičemž v čele fakulty stojí Michal Pullman jako zástupce neomarxistického proudu. Je to jednoznačně neblahý vývoj, protože se začaly otevírat archivy roku 1989 a směřujeme k otevírání archivů 90. let. Nemusíme být jaderní vědci, abychom si domysleli, jak by výklad budování mladé české demokracie mohl za těchto okolností vypadat a jaký světonázor by mohl tuto debatu definovat.

Univerzity jsou přitom pro fungování „cancel culture“ naprosto klíčové. Přesvědčil se o tom třeba i český krajan a vědec Tomáš Hudlický, který působí v Kanadě a chtěl publikovat v německém časopise Aplikovaná chemie. Článek to byl názorový a Hudlický v něm dokládal, že preferování menšin, k němuž v posledních letech dochází, může vést ve výsledku k horším vědeckým výsledkům, protože nerozhoduje kvalita výzkumu. Na této myšlence není jistě nic skandálního, ale i tak časopis článek stáhl a řada vědců s ním přestala kvůli Hudlického myšlence spolupracovat.

Český krajan v Kanadě může být rád, že nedostal přímo vyhazov, protože třeba jeho kolega Michael Korenberg z University of British Columbia takové štěstí neměl. O práci ho připravil detail, kdy „olajkoval“ na sociálních médiích příspěvky jednoho konzervativce, který si utahoval z hnutí Black Lives Matter, a také amerického prezidenta Donalda Trumpa. V podobných případech bych mohl pokračovat v podstatě do nekonečna, ale není to nutné. Celkový obrázek je zřejmý.

Trpká zkušenost s komunismem, jeho zločiny a omezováním svobody slova je pro Čechy v dané situaci jednoznačně výhodou. „Cancel culture“ je ve Spojených státech a v západní Evropě doménou progresivistické levice. Stejně je tomu i u nás – s tím rozdílem, že tento krajně-levicový proud si tu vede poměrně mizerně a nedokázal se dosud výrazněji prosadit. Můžeme tak zcela jasně vidět jeho bašty: je to pár médií a univerzitních fakult. Neznamená to ale, že bychom jej měli přehlížet, jinak budeme svědky výše zmíněných scénářů stále častěji i v domácím prostředí.

Je to jen pár dnů, co jsme vydali text upozorňující na to, že časopis A2, jehož sesterským webem je ultralevicový A2larm, dostal opět výrazný grant od státu, a to na základě stanoviska komise, v níž zasedal i šéfredaktor A2larmu Jan Bělíček (hlasování se dle mluvčí ministerstva neúčastnil).

Zkušení pobírači grantů jsou i mezi levicovými novináři, kteří se neváhají nechat zaměstnat jako poradci ministrů (konkrétní případy popíšeme v příštím textu), opět za peníze daňových poplatníků. Není důvod, abychom to trpěli. Není důvod, abychom si budovali podhoubí „cancel culture“ i v Česku. Stoupenci Black Lives Matter mimo jiné používají heslo „defund the police“ (seberte policii peníze), my bychom si měli za své vzít „defund the cancel culture“ – Seberte peníze mazací kultuře!