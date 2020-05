Šéf Nejvyššího soudu Angyalossy musí rychle ukázat, že nebude Zemanovým bílým koněm | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Prezident Miloš Zeman právě jmenoval novým předsedou Nejvyššího soudu jeho dosavadního soudce Petra Angyalossyho. Ten tak nastupuje na místo uvolněné před třemi měsíci odchodem Pavla Šámala k Ústavnímu soudu. Trestní soudce Angyalossy může být dobrým předsedou Nejvyššího soudu, není ale jasné, proč jím má být právě on a proč dostal přednost před místopředsedou Mezinárodního trestního soudu Robertem Fremrem, kterého u prezidenta prosazovala jak ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), tak dřívější šéf instituce Pavel Šámal, či místopředsedou Nejvyššího soudu Romanem Fialou, který toto těleso v posledních měsících vedl. Angyalossy, má-li obstát, musí vsadit na co největší otevřenost a podrobně vysvětlovat své záměry a příští kroky. Zkrátka musí co nejrychleji ukázat, že nebude Zemanovým bílým koněm.