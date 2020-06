Šéfovská místa v justici obsazují „neznámí“ soudci. V Česku je to ale většinou standardem | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Jen krátce po jmenování nového předsedy Nejvyššího soudu, kterým se stal před dvěma týdny Petr Angyalossy, se rovněž uzavírají výběrová řízení na nové šéfy některých krajských soudů. Ten v Českých Budějovicích by měla vést Martina Flanderová, v Ústí nad Labem Lenka Ceplová a v Hradci Králové Vladimír Lanžhotský, zjistila Česká justice. Do toho se objevují další osobnosti, které ohlašují svou kandidaturu do vedení Soudcovské unie. Jak máme aktuální dění v justici číst?