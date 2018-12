Slyšeli jsme, že jen objíždíme regiony a slibujeme. Je to nesmysl. Komentář Andreje Babiše

Vím, že jste od některých politiků i jejich spřátelených novinářů slyšeli, že to je celé nesmysl a že jen slibujeme peníze, když jezdíme do krajů. Není to samozřejmě pravda. Naše vláda se prostě jen snaží ukončit investiční chaos. Zkušenost je takové, že se buď neinvestovalo vůbec, samozřejmě myslím poslední pravicové vlády, nebo se miliardy vyhazovaly za zbytečné nesmysly. Právě proto naše země tolik potřebuje Národní investiční plán, který má i většina vyspělých zemí. Zároveň takový investiční plán může sloužit jako protikrizové opatření. V době, kdy můžou nastat v globální ekonomice problémy, ale my budeme investovat bez ohledu na to, protože je to potřeba pro občany. No a kdyby náhodou docházelekonomice dech, tak prostě vezmete zásobník velkých investičních projektů a tím pomůžete ekonomice, soukromému sektoru a zároveň zásadně zlepšíme každodenní život občanů naší země.

Naprosto chápu, že celý projekt investičního plánu je pro naše tradiční politiky překvapení. Jasně, nikdy žádné investice neplánovali a často jen posílali peníze spřáteleným firmám a kamarádům. Tímhle způsobem rozkradli například ROP Severozápad nebo dálnice stavěla firma ministra za ODS Řebíčka.

My na to ale jdeme jinak: všechny plánované investice důkladně analyzujeme úplně stejně, jako to dělají soukromé firmy. A taky je konfrontujeme s běžnými kritérii, jako jsou strategičnost, ekonomická i finanční smysluplnost a v neposlední řadě samozřejmě i udržitelnost těchto projektů. Naše vláda proto nebude stavět národní fotbalové stadiony. Budeme radši investovat do projektů s vysokou společenskou hodnotou, které ocení zkrátka všichni obyvatelé naší země a dalšími synergickými efekty.

Naše vláda prostě chce, aby i naše veřejní investoři (ministerstva, kraje, města a obce) měli jasnou dlouhodobou vizi, kam směřuje celá ČR, jaké podmínky musí jejich projekt splnit, aby měl šanci na veřejnou podporu a taky, aby věděli, jaké typy projektů budeme podporovat. Tím vším je chceme podpořit. Prostě, dopředu budou vědět, na co jim stát přispěje a na co už ne.

Národní investiční plán pochopitelně počítá i s orgány, které budou na mnohamiliardové investice dohlížet a taky za něj ponesou přímou odpovědnost. Vytvoříme proto Radu vlády pro veřejné investování a na ministerstvu pro místní rozvoj Státní expertízu. Zatímco Rada vlády bude přímo odpovědná vládě ČR, jejím předsedou bude premiér a bude ručit za finální výběr významných strategických projektů, Státní expertíza bude odpovědná za koordinaci příprav investic. Propojí mezi sebou jednotlivé veřejné investory a bude komunikovat jejich vzájemné potřeby.

Projekt Národního investičního plánu je dlouhodobá aktivita. Je to na 12 let, teď to rozdělíme na období teto vlády včetně rozpočtu 2022. No a zbytek necháme na ty co přijdou po nás.

Nechtěli jsme jen rychle něco sestavit, ale postavit skutečné základy náročného a přínosného systému. Vytvořili jsme proto i mapu investičních preferencí, kterou nyní konfrontujeme s finančními možnostmi naší země. Právě podle ní budeme velké investiční projekty vybírat tak, aby přinesly maximální efekt všem lidem a ne jen politikům a jejich vyvoleným firmám.

Možná i proto teď mnohým z nich náš Národní investiční plán tak vadí.