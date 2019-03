Trávníček: Odklad brexitu je i v zájmu EU, toto jsou tři důvody

KOMENTÁŘ MATĚJE TRÁVNÍČKA | Britská premiérka Theresa Mayová žádá Evropu o posun brexitu o čtvrt roku. V Dolní sněmovně prohlásila, že „není připravena odkládat Brexit dál než do 30. června“ a s tímto datem operuje i v dopise odeslaném Donaldu Tuskovi. Právě pod jeho vedením rozhodne o britské prosbě už zítra summit lídrů evropské sedmadvacítky. Ve hře jsou tak nadále všechny možnosti včetně tzv. dlouhého odkladu o několik let. Existují přitom minimálně tři důvody, proč by byl právě tento scénář v zájmu EU.