Trávníček: Předvolební nesmysly z Evropského parlamentu

Projekce možného budoucího složení pro Evropský parlament dělá společnost Kantar Public spolu s partnery v jednotlivých státech. Nejedná se přitom o komplexní sociologické šetření s jednotnou metodikou napříč celou EU. Kantar sesbírá veřejně dostupné průzkumy veřejného mínění zpracované jinými agenturami a z nich vytváří projekce. Podle těch aktuálních by ANO v europarlamentu momentálně získalo osm mandátů, Piráti čtyři, ODS tři, ČSSD a KSČM dva a SPD s KDU-ČSL po jednom mandátu.

Pojďme tedy rovnou k jádru problém: Data jsou metodologicky špatně zpracovaná a média s nimi bohužel často chybně zacházejí.

Před vysvětlením těchto výhrad si dovoluji zdůraznit, že v textu mluvím pouze o datech publikovaných za Českou republiku. Údaje o jiných zemích možná vykazují větší kvalitu zpracování.

Proč je postup metodologicky špatně?

O problém jde předně proto, že se vstupní data netýkají voleb do Evropského parlamentu. Poslední projekce vycházela v případě ČR ze šetření agentur STEM a CVVM, obě se ale ptaly na volby do naší Poslanecké sněmovny.

Mezi volbami do Poslanecké sněmovny a do Evropského parlamentu je však jeden zásadní obrovský rozdíl: účast. Ke sněmovním volbám chodí volit přibližně 60 % oprávněných voličů (posledně 60,84 %), zatímco v eurovolbách volí jen zhruba pětina veřejnosti (posledně 18,2 %). Rozdílná hladina volební účasti má logicky vliv na celkový výsledek, protože voliči různých stran jsou různě disciplinovaní. Ostatně právě díky vysoké míře disciplinovanost a mobilizace svých voličů dokázali posledně urvat v Evropském parlamentu křeslo i Svobodní.

Zároveň se preference voličů můžou v různých volbách lišit, což ostatně můžeme poměrně dobře vidět na výše zmiňovaných datech CVVM. To se totiž respondentů na oboje volby ptalo v rámci jednoho šetření (výstupy však zveřejnilo zvlášť) a došlo k odlišným závěrům, kdy pro volby do Poslanecké sněmovny má na druhém místě Piráty, zatímco pro eurovolby ODS.

Dalším metodologickým nedostatkem je samotný způsob výpočtu. Evropský parlament, potažmo společnost Kantar, totiž v projekci počítá s prostým průměrem posledních dvou šetření. Tento přístup je však mylný. I kdybychom připustili, že oba výzkumy jsou stejně relevantní, protože mají stejnou kvalitu, pořád bychom měli zohledňovat odlišné období sběru.

Zatímco STEM sbíral data mezi 25. lednem a 6. únorem, CVVM sbíralo mezi 2. a 13. únorem. Data CVVM jsou tak novější a měla by mít v prezentovaném zjištění vyšší váhu. Nejedná se přitom z mé strany o hnidopišství, ale o apel na běžný postup, který používá například Nate Silver z respektovaného a hojně citovaného serveru FiveThirtyEight. (Podrobněji si o tomto problému můžete přečíst právě u něj zde.)

A v neposlední řadě je problémem i skutečnost, že aktuálně dostupná data nezohledňují vůbec, nebo jen špatně, že do Evropského parlamentu kandidují STAN, TOP 09, Zelení a další v koalici. Data jsou tak zkreslená, což se snad v budoucích šetřeních zlepší.

Ano, jde o poměrně základní skutečnosti. Nemyslím si, že by ze strany Evropského parlamentu šlo o nějaké 'spiknutí' a ani společnost Kantar Public o moc lepší výkon předvést nemohla, protože prostě v rámci zadání pracuje s daty, která má k dispozici. Faktem ale je, že zveřejněnou projekci hojně citují média, pro která je logo Evropského parlamentu jakousi zárukou spolehlivosti, a zmíněná zásadní pochybení v metodice už ve zpravodajském ruchu zanikají. V důsledku se tak mezi čtenáře šíří scestné a zavádějící informace; chce se skoro sáhnout po populárním termínu 'Fake News'.

Nevím, jestli se výstupy dávané Evropským parlamentem zlepší, ale jestli vás projekce jeho budoucí podoby zajímají, doporučuji sledovat spíše Europe Elects.

A pokud by vás zajímalo, jak by tedy vypadalo rozdělení mandátů, kdyby se u nás do Evropského parlamentu volilo zítra, tak na základě výše uvedených dat CVVM jsem si pro vás dovolil spočítat jednoduchý volební model, který říká, že by to bylo takhle:

ANO: 7

ODS: 4

Piráti: 3

KSČM: 2

ČSSD: 2

STAN + TOP 09 + SZ: 2

SPD: 1