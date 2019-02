Udženija: Párty skončila! Líp už bylo

KOMENTÁŘ ALEXANDRY UDŽENIJA| Úspěch hnutí ANO byl založen na tom, že na začátku skoro nejvyššího růstu našeho ekonomického cyklu slíbili, že „bude líp“. Jak to v životě bývá, každá pohádka musí jednou skončit. Platí to i na ekonomiku státu. Jednou nahoře, jednou dole. Vlády to mají mít na paměti a v dobách ekonomického úspěchu šetřit na horší časy a dělat potřebné reformy. Jenomže u nás již druhé volební období vládne pan Babiš spolu se socialisty a teď jestě s komunisty. Takže ekonomická logika nikoho nezajímá.