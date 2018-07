Velké nesnáze v malé vládě. Komentář Alexandry Udženija

Velké nesnáze v Malé Číně byla kdysi jedna dost absurdní komedie. Vzpomněla jsem si na její název při pohledu na start nové vlády s důvěrou. A protože my Češi máme humor rádi, lidové vtipy na sebe nenechaly dlouho čekat. Mně osobně se nejvíc líbí tento: ČSSD má ve vládě pět ministrů. Jsou to tito čtyři: Hamáček, Staněk a Toman.

Tahle "vláda odborníků", která už jednou provždy vyřeší všechny problémy naší země se ale raketovou rychlostí tenčí. Až si někdy říkám, zda jim v té vládě kromě pana Hamáčka (který žádnou školu a tudíž ani diplomku nemá) a pana Babiše (jehož diplomová práce se na Slovensku ztratila) za pár týdnů vůbec někdo zbude.

Nicméně musím uznat, že jako plán k odvedení pozornosti je to geniální. Všichni se smějí Babišově neschopnosti sestavit funkční a kompetentní vládu a přitom se zapomíná na věci podstatné.

Třeba na to, že nemáme ministra zahraničí a celou agendu tak, alespoň formálně, vede ministr vnitra, který je navíc vicepremiér a předseda ČSSD. Pan Hamáček je zřejmě superman.

Nebo na to, že lidé, kteří střídají opisující ministry, jsou možná ještě horší adepti na řízení ministerstva než ti plagiátoři. Jako třeba paní Maláčová, budoucí ministryně práce a sociálních věcí, která si myslí, že když stát zvedne platy úředníkům, tak na tom vydělá, protože se jim zvýší odvody. Ta dáma má sice prestižní vzdělání, ale za tuto její inovativní ekonomickou úvahu by se nemusel stydět ani slavný akademik Moskalenko, který svého času rozdojil kozla. Blahopřejeme.

Umění naslouchat

Nebo paní ministryně průmyslu a obchodu Nováková, která kromě toho, že háže všechny podnikatele do jednoho dotačně-podvodnického koše s panem premiérem, tak prosazuje politiku pragmatismu a nepolitiky. Víte, jak tato “nepolitika” v jejím pojetí vypadá? Je jí úplně jedno, kdo podpořil vládu, jací jsou, byli nebo budou komunisti. Zakládá si na tom, že není politik, tudíž nechce a neumí posuzovat třeba téma jaderné energetiky, protože ekonomické propočty nebo dokonce bezpečnostní aspekty jsou buď ryze politické anebo to má řešit ČEZ, který má řídit ministerstvo financí.

A jak že má podle paní ministryně řešit ČEZ svoji budoucnost? No, má se zeptat Evropské komise, protože podle ní se tam stejně všechno rozhoduje. Opravdu slibný začátek ministryně, která bude pravděpodobně spolurozhodovat o největší státní investici za posledních několik desetiletí, o dostavbě jaderných bloků. Tomu by marketingoví experti z ANO řekli, že paní ministryně umí “být pokorná a umí naslouchat”. Tuto vlastnost totiž ohodnotili nejvýše u nového kandidáta na pražského primátora za ANO, u pana Stuchlíka. Podnikatel s půjčkami s přemrštěnými úroky nahradil ze dne na den bojovníka proti bankovním poplatkům. Na rozdíl od pana Nachera totiž umí pan Stuchlík “naslouchat” a to je ta nejdůležitější vlastnost popsaná ve firemním manuálu.

O čem se nemluví, to neexistuje

A v mlze diplomkové revoluce zapomínáme také na opravdu alarmující skutečnosti. Jako třeba na fakt, že Babiš pustil komunisty k moci. Na fakt, že slibovaná výstavba dálnic a městských okruhů se nějak nekoná a my stále trčíme v nekonečných kolonách na rozkopaných silnicích. Na fakt, že v době ekonomického růstu máme deficit státního rozpočtu 50 miliard. Na fakt, že poslanec za ANO Juříček navrhuje, aby ministr spravedlnosti zasahoval do soudních řízení a tak by šlo pokračovat hodně dlouho.

Koneckonců, jak to vypadá, když spolu vládne hnutí ANO, ČSSD a extrémní levice se můžeme podívat na pražský magistrát. Tam místo komunistů řádí tzv. Trojkoalice v čele s marxistickými Zelenými.

Vím, že se opakuji, ale pojďme tenhle šílený trend v podzimních komunálních volbách korigovat a kormidlo zase otočit trošku doprava.

Tak pán Bůh s námi a zlé pryč

Autorka je místopředsedkyně ODS