Zoufalec týdne: Ester Ledecká. Komentář Petra Holce

S jídlem roste chuť. Ester Ledecká vyhrála na letošní zimní olympiádě dvě zlaté medaile ve sjezdovém lyžování a snowboardingu. Je to bezpochyby unikát a skvělý výkon, který následuje zasloužená sláva. Teď ale logicky přišla hádka o velké peníze. Ledecká odmítá podepsat se Svazem lyžařů smlouvu, protože jí prý nedává dost. Janek Ledecký, její známý otec, co rád zpívá a jen nerad stojí někde vzadu, kvůli tomu dokonce pohrozil, že by jeho dcera mohla závodit za jinou zemi.

Proč ne, Česku teď mnohem akutněji než drazí snowboardisté chybí řemeslníci, učitelé a lékaři. Jen by to Ledecká zřejmě nestihla už nadcházející sezónu, šlo by to až o rok později, takže by díky svému otci přišla o nemalé peníze, protože mezinárodně profesionálně lyžovat přece jen nemůžete za svého tátu, i kdyby si to přál sebevíc. A že si to fakt přeje, jen to musí platit někdo jiný.

O co vlastně jde? Ledecká si řekla o víc peněz na přípravu a svaz prostě přihodil 800 tisíc korun. Dvojnásobná olympijská vítězka tak nakonec celkem dostane 5,6 milionu korun, bezprecedentní částku. Pořád jí to ale nestačí. „Je to částka absolutně rekordní a nejvyšší. Ozývají se mi další sportovci nebo lidé z jejich okolí a diví se, proč oni dostávají mnohem menší prostředky než Ester,“ komentoval to v rozhovoru pro Seznam.cz i šéf Českého olympijského výboru Jiří Kejval.

Sama Ledecká totiž spotřebuje téměř pětinu všech peněz, zatímco na dalších 149 sportovců zbude 80 procent rozpočtu. Přitom ke zmíněné částce bere ještě běžnou měsíční výplatu od Dukly a na závodech navíc peníze za přední umístění. Třeba v bohatším lyžování (kdo se chce koukat na zoufale unylý snowboard?) činí tzv. prize money, které si dělí zhruba první desítka závodníků, minimálně 120 000 švýcarských franků – 2,8 milionu korun. Když se aspoň párkrát umístíte, což byste i měli, když už vám za to mají platit ostatní, nemusíte do hypermarketu na slevy.

A mimochodem: kromě peněz od sponzorů a za výhry platíme Ledecké její nákladné hobby a džob my všichni, to jen v rámci objektivity. Většinu rozpočtu svazu i Dukly samozřejmě tvoří státní peníze, tedy naše daně. Proto i já potají doufám, že má Ester fakt super podmínky, nerad bych za své peníze viděl nějaké strádání. Třeba byznys třída na soustředění v Chile je proto absolutně v pořádku, všichni přece známe jet leg z prasečáku.

Ano, soustředění platí sponzor, jenže kdyby nestálo tolik, mohly by jeho peníze zaplatit i něco jiného. Ironie taky je, že právě Ledecká si sportem vydělá mnohem víc než ostatní sportovci z lyžařského svazu. Mohla by proto projevit i určitou solidárnost, ne? Něco jako fair play, jak říkají sportovci.

Jen za prodej reklamy na své kombinéze si totiž může vydělat až 20 milionů korun ročně. Má je i za to, že se mohla tak dobře připravit. Právě prodej reklamních ploch je proto další věc, o níž se teď hádá s lyžařským svazem. Podle agentury Sport invest, která za Ledeckou řeší smlouvu, je to dokonce ten hlavní a jediný bod sváru a výše zmíněná 20milionová suma je prý nesmysl.

Svaz sice vlastní její kombinézu coby cenný reklamní nosič, velkoryse ale Ledecké nabízí, ať si sama prodá 300 centimetrů z celkových 450. Faktem je, že její reklamní plocha je po korejském olympijském double výrazně dražší než plocha ostatních sportovců a mohla by si tedy na sebe celkem slušně i vydělat.

Ledecká chce ale ještě víc. Což vede k nejdůležitější otázce, jež se ovšem netýká jen jí: proč máme někomu platit miliony korun, aby si sportem vydělal ještě mnohem víc milionů korun? Není to lehce perverzní? Být profesionálem znamená, že si na sebe svou profesí vyděláte. Jinak jste amatér a sport je pak hobby. Běžte do práce. Ostatně platí snad někdo vám za to, že chodíte do zaměstnání, kde pak berete výplatu? Tomu říkám double!

Ať si Ledecká sportem klidně vydělá miliardu. Proč jí na to ale máme platit i my? Ledecký na tiskovce řekl, že by se u nás dobře lyžovalo bez lyžařského svazu, který podle něj v celé kauze postupuje manipulativně. Nějak při tom zapomněl na všechny ty lidi, co se v rámci svazu dobrovolně a zadarmo starají o to, aby měly kde lyžovat nejen děti. Žádné překvapení, že právě oni teď začínají mít celé slavné Ester dost.