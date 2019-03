Zoufalec týdne: Jan Zahradil. Komentář Petra Holce | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Jak poznáte správného konzervativce, za jakého se europoslanec ODS a lídr její kandidátky v květnových eurovolbách Jan Zahradil hrdě považuje? Když se nejlíp cítí v rodině ostatních konzervativců. Proto se teď poté, co v Evropském parlamentu hlasoval proti reformě autorského práva a tedy za obchodní zájmy amerických megafirem jako Google či Facebook, chlubí na Twitteru, kdo další z českých europoslanců hlasoval stejně jako on: komunisté Maštálka, Kohlíček a Konečná nebo odpadlíci Ježek s Teličkou...

I ten ostatně býval kromě bruselského lobbisty komunistou, takže je to vlastně „doma“. Ano, je to fakt überkonzervativní klub. A nejen oni. Protože Zahradil a spol. v europarlamentu v podstatě hájí obyčejné internetové lupičství, patří do jeho mentálního klubu i Piráti. Ti čeští sice na Brusel teprve táhnou, jako lupiči par excellence ale webové lupičství amerických gigantů samozřejmě hájí i oni. Logicky: i oni jsou stejní lupiči jako komunisti, i oni zlodějinu hájí v zájmu svobody všech. Jen u toho nosí trochu delší vlasy nebo dredy.

ODS tak konečně našla svou partu. Zahradil své hlasování za práva Googlu a dalších firem brát si prostě na webu zadarmo, co chtějí a inkasovat za to největší peníze za reklamu, radši halí do boje proti byrokracii a pirátství, což je taky logické: ODS dnes politicky nejvíc soupeří právě s Piráty. Mohl si ale aspoň vymyslet něco chytřejšího. A navíc když ještě vloni na podzim směrnici o ochraně autorských práv podpořil.

Jenže teď najednou napsal, že nemohl jinak, protože prý šance na „podstatnou změnu či dokonce vypuštění kontroverzních článků 11 a 13 zůstala při jednáních mezi Radou EU, Evropskou komisí a parlamentem nevyužita.“ Aha: takže by pro směrnici hlasoval, kdyby z ní vypadly dva klíčové články? To je stejné jako hlasovat proti kradení poté, co zrušíte všechny tresty za krádež. Zahradil ale v Bruselu vůbec zraje, těch patnáct let v Evropském parlamentu mu jde očividně k duhu stejně jako dobrému bordeaux.

Rád se proto chlubí i fotkou s bulharským premiérem Boyko Borisovem, dalším velkým konzervativcem. Ten mimo jiné říká, že právě Bulhaři nejlíp ochrání vnější hranice EU, když jim do toho nebude nikdo kecat. „Souhlasím,“ souzní s ním Zahradil, kandidát europarlamentní frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR) na šéfa Evropské komise. To je snad až příliš konzervativní pohled: spolu s Rumunskem patří chudé Bulharsko mezi nejzkorumpovanější státy EU, kde vládu občas supluje organizovaný zločin.

Ale možná to Borisov myslí tak, že když EU dá Bulharům volnou ruku, pustí do Schengenu bez zbytečného papírování jen ty migranty, kteří zaplatí Bulharům. Řekněme, že i v tom Zahradil vidí další boj proti byrokracii, o němž ostatně ve frakci ECR vědí své. Nedávno jim totiž Evropský parlament nařídil, ať vrátí téměř 546 000 euro z evropských fondů, za které si udělali „summity“ v pětihvězdičkových hotelech nejen v USA a Africe. To bylo moc „liberální“ i na Brusel, kde jinak podobné peníze tečou bez zbytečné byrokracie. A mimochodem: někdo by si klidně mohl myslet, že ODS přece eurofondy nenávidí.

Možná jen ideologicky. A to je mimochodem další problém se Zahradilem a jeho bruselskou frakcí ECR. ODS chce podle něj v EU bojovat například za to, aby se Evropský parlament zbavil zbytečné budovy ve Štrasburku a za ušetřené peníze se posílila bezpečnost v evropských zemích. To je jistě vznešený cíl, léta téhle nákladné francouzské hanebnosti úplně stačila. Problém je, že Zahradil a ODS jinak začínají v Bruselu mít nebezpečně blízko k „ultras“ typu Tomia Okamury.

Europoslanec Harald Vilimsky ze Svobodné strany Rakouska nedávno řekl, že se ECR před eurovolbami spojí s partami Marine Le Penové nebo Geerta Wilderse, k nimž ODS mívala hodně daleko, než začala být nápadně víc konzervativní než liberální. Zahradil to sice popřel, udělal to ale pro jistotu tak, aby se to případně dalo vyložit i jako „nepopření“, jak by pravil někdejší klasik ODS; de facto řekl, že jestli se někdo bude spojovat, pak se ostatní budou připojovat k ECR, protože oni jsou velká parta. V rámci objektivity řekněme, že jsou spíš jen větší parta. Bohužel ale nikdo už moc neví, jaká vlastně.