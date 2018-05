Zoufalec týdne: Jaroslav Foldyna. Komentář Petra Holce

Nový místopředseda ČSSD Jaroslav Foldyna promluvil. Tedy, téměř. Bývalý děčínský boxer a lodní kormidelník nikdy nebyl mužem velkých slov, to spíš úderů. V bizarním videu, jímž reaguje na svou politicky méně korektní účast na akci Nočních vlků, ale trumfuje i sám sebe. Takhle nějak mluví Rocky ve 14. díle, kde je mu 105 let a právě ho potřetí poslal na zem nějaký obr. A chudák Rocky leží v ringu, myslí na steak a svou Adrianu…

„Já jsem ten špatný, že jsem se postavil na stranu tradice a historie. Za co bych se já měl omlouvat? Za to, že jsem vlastenec?” ptá se naštvaně Foldyna sám sebe v reakci na slova šéfa ČSSD Jana Hamáčka. Podle něj totiž své slovní i tělesné strkanice na akci ruských nacionalistických motorkářů podporovaných dlouho ruským prezidentem Vladimrem Putinem trochu přehnal a měl by se omluvit, protože ČSSD není žádná SPD.

Foldyna to tak možná ani nemyslel, je spíš politikem kouzla nechtěného. Po jeho videu je ale jakákoli omluva za Noční vlky úplně zbytečná, protože ve srovnání s ním jsou i ruští vlci v podstatě skautská jízda bukolickým údolím nevinnosti. Těžko říct, kdo místopředsedovi ČSSD jeho zpocený a uhekaný boxerský bizár poradil, každopádně je to ale fantastický triumf. Triumf hlouposti, pochopitelně.

Zpocený poslanec ČSSD, oblečený v těsném triku, s bandážemi na rukou a s pěkným severočeským řetězem na krku, v něm sedí v tělocvičně a zadýchaně filozofuje. „A kdo říká, že jsem kontroverzní? Že jsem vlastenec? Aha! Česká televize! Ti novináři, co za prachy lžou,“ bojuje Foldyna se slovy. A to hlavně s těmi obtížnějšími jako „kontroverzní“ nebo „haknkrajc“, na který taky dojde. Jestli mu tohle někdo píše, jako píše „Večerníček“ velká slova Okamurovi, měl by mít na paměti aspoň to, že musí Foldynu držet dál od složitějších slov. Nejdou mu k tváři ani z pusy.

„A co vy? Vy se tady schováváte a jste posraný z nějakejch neziskovek, který si tady na něco hrajou, nějakejch emigrantů z Ruska,” říká taky ve videu Foldyna. Samozřejmě nic proti památce ruských padlých vojáků, které Noční vlci přijeli do Prahy uctít. Problém je, že tohle je jen hezká oficiální nálepka jejich spanilých cest bývalým sovětským prostorem nazvaných příznačně „Cesta vítězství“.

Noční vlci ve skutečnosti propagují ruský rozpínavý nacionalismus, který poslední dobou na Ukrajině, Krymu, v Gruzii či Moldavsku pěstuje i Putin, když už se mu moc nedaří pěstovat moderní Rusko. Nakonec právě my Češi s tím máme nadmíru osobní zkušenost. Stejně jako nyní Rusko osvobozuje od vlastní suverenity nejen Ukrajinu, osvobodilo od ní tanky v roce 1968 i tehdejší Československo. Rusové prostě vždy osvobozují dvakrát, řekněme.

A Noční vlci nejsou žádní Hell´s Angels, s nimiž bývá i legrace, když zrovna nepřijedou do vašeho města. Ruští motorkáři totiž rádi vzývají i pravoslaví a Stalina, což je stejný vrah jako Hitler. Jen měl vždy lepší smysl pro PR a nikdy neplynoval lidi. Jen je mučil, věšel a střílel, což se u psychopatických diktátorů považuje za normální. Díky Stalinovi jsme si taky užili 40 let komunismu.

Ale zpět k Foldynovi. ČSSD ho vždy trpěla, protože jí na severu zajišťuje volební hlasy, nikdy ho ale pro jistotu nepustila moc dopředu. I v Lidovém domě tušili, že ve vzduchu pořád visí nejen toxické video. Foldyna má pravoslaví i východní sklony v krvi, jenže Česko se posledních třicet let snaží jít opačným směrem - přinejmenším oficiálně. Strana proto „Jardu“ uplácela jen krajskými funkcemi a do televize ho pouštěla spíš jen v podvečer, když se nikdo nedívá.

Zoufalství ale plodí zoufalství a právě povolební zoufalství ČSSD udělalo z Foldyny místopředsedu. Není v tom určitě sám, talent na slušný bizár má i Roman Onderka, další nový místopředseda. Foldynu ale určitě netrumfne. Ten se teď navíc evidentně nadchl sám sebou a šlápl do toho. Proč ne, jeho video určitě aspiruje na menší virál. Jen už to není starý dobrý Foldyna, jehož světovým obzorem byl Děčín.

„Nový“ Foldyna se snaží profesionalizovat a amatérsky přitom vykrádá Andreje Babiše. Jenže Babišův tým ví, že v politice ze všeho nejvíc funguje autenticita. Babiš proto mluví jako Babiš. A i Tomio Okamura, jímž se Foldyna taky očividně inspiruje, taky proto mluví jako Okamura, i když pokaždé klidně popře i sám sebe. Foldyna teď zkouší mluvit jako Babiš a Okamura dohromady a logicky je jen autenticky trapný.

Nebo nějaký hybridní, ne? I když Foldyna v závěru videa říká, že není žádný „zaprodanec“, co dělá hybridní politiku. Docela by mě zajímalo, co to je ta hybridní politika. Anebo „přeliberalizovaný neomarxismus“, další Foldynova perla. Ale snad se to dozvíme v nějakém dalším videu. V tom prvním totiž Foldyna vypadá, že nám toho nestihl ještě tolik říct! Takže čau do Děčína, jak teď říká Jarda.