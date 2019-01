Zoufalec týdne: Praha sobě. Komentář Petra Holce

I oprava Libeňského mostu se sice zasekla, s novou pražskou koalicí začíná být ale i tak zábava. Scheinherr stopl výměnu eskalátorů v metru po svém jediném inspekčním výletu do stanice Anděl, kde se jako strojní inženýr podivil nad tím, proč se vyměňují staré sovětské eskalátory, když jsou prý technicky poctivě dimenzované na to, aby do metra – a tohle je má vlastní autorská licence – svezly a zase z něj vyvezly i tanky. Snad kdyby sem zase jednou přijely pomoct.

„Jsou tam staré sovětské eskalátory Leningrad. Měl jsem možnost se s tím sám seznámit a zjistil jsem, že jsou velice kvalitní. Jejich motor je dvakrát výkonnější, než by bylo třeba, a například řetězy jsou dvakrát mohutnější,“ zamyslel se Scheinherr. Ještěže tak! Škoda, že Praha sobě nevládne v Praze déle, protože pak by v metru nejspíš dodnes jezdily jen sovětské vagony, taky solidně dimenzovaná technická práce. Byl by to turistický skanzen se vším všudy a ruští turisté by si tu připadali jako doma. Jako v Leningradu!

Ano, výměna eskalátorů v metru se táhne podobně jako opravy D1, to už ale nějak patří k českým zlatým ručičkám. Děláme prostě věci poctivě a na rozdíl od zbrklých Němců nikam nepospícháme. Scheinherra prý neuspokojily ani důvody výměny eskalátorů v metru a proto si „vyžádal“ její pozastavení, „pokud nedojde k nějakému havarijnímu stavu. Nejdřív si to podrobně zpracujeme a zhodnotíme,“ vysvětlil náměstek. Proč ne, Prahu určitě netrápí nějaké problémy s dopravou, takže Scheinherr podobně „odložil“ i výstavbu Radlické radiály. Tedy jediné velké dopravní stavby připravené k výstavbě, která navíc už stála téměř miliardu korun.

V Praze sobě ale vůbec dali hlavy dohromady. Nový pražský noční starosta Štern se záhy po svém jmenování do funkce zamyslel, jak zklidnit noční život v centru města, za což je hlavně placený. „Další prostor pro zlepšení vidím ve větším zapojení majitelů a provozovatelů do dodržování klidu před jejich podniky. Nějaká forma sekuriťáka, který bude stát před podnikem a bude uklidňovat nebo umravňovat lidi, kteří si tam přišli zapálit,“ popsal své řešení.

Aha! Štern samozřejmě nejvíc mluví o Dlouhé ulici, svého druhu pražské Stodolní, jen bez politického záměru udělat z ní Stodolní. Na pár metrech tu sídlí dvacítka restaurací, klubů i barů a bydlet tu může chtít jen blázen, co chce skončit bez sluchu stejně jako američtí diplomaté v Havaně. Představte si ale, jak tady před každým podnikem stojí sekuriťák nebo dva, co umravňují méně či více intoxikované lidi. A z druhé strany dveří stojí další sekuriťák nebo dva, kteří pro změnu dohlížejí na dodržování klidu uvnitř podniku. Rázem máte z Prahy Jeruzalém, jen bez tepla.

Navíc je otázka, jestli si i v Praze sobě správně rozumějí, co má vlastně noční starosta dělat. „Měl by to být člověk, který žije v noci a je k dispozici občanům, promotérům akcí i městské policii,“ popsala jeho činnost Třeštíková. „Jako takový ponocný? Není to o tom, že bych chodil po ulici a lidem po desáté hodině říkal, ať jsou zticha. To doufám, že po mně nikdo neočekává,“ popisuje svou činnost Štern.

Třeba noční život v Praze nakonec i zklidní. Ostatně stačilo by pražské turisty vyvézt do Vídně a do Prahy místo nich přivézt ty vídeňské, vydělaly by na tom kromě Prahy i České dráhy. Zatím ale Praha sobě působí spíš jako... Praha sobě: spousta gerilových PR akcí pro sebe a nic moc pro Pražany. Ale možná nám Čižinský zavede místo Radlické radiály, propojující Smíchov s Radlicemi, další vodní přívoz jako mezi Karlínem a Holešovicemi. Ten se jmenuje HolKa, tenhle by se pro změnu mohl jmenovat SmíchRad. I když k smíchu to moc není.