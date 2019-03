Zoufalec týdne: SPD. Komentář Petra Holce

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Opakuje se znovu historie, jen trochu jinak? Přesně před čtyřmi roky se definitivně rozložilo hnutí Úsvit Tomia Okamury, nejmenší a na hlavu nejbohatší politická pidistrana fungující do té doby jako další soukromá firma velkého kápa. Teď to pro změnu vře v Okamurově SPD. Ta zrušila svou velkou moravskoslezskou buňku, jejíž šéf a poslanec Lubomír Volný chce kandidovat na předsedu SPD proti Okamurovi.

Těžko tady samozřejmě hledat jakékoli dobro, celé je to spíš jeden velký smutný příběh. Žádný kladný hrdina na obzoru, žádný kladný dramatický oblouk. Nic takového. Okamura je šiřitel strachu a fake news a Volný to samé, jen zatím v menším; první je učitel a druhý jeho žák. Volného sice nikdo naštěstí moc neznal, proslavil se až nedávno, když na kolegu poslance ČSSD Jana Birkeho ve Sněmovně volal „Pojď ven“. Ani Bůh nejspíš neví, na co se Volný v noci dívá v televizi. Nejspíš na jednání Sněmovny.

SPD zrušila svou moravskoslezskou krajskou organizaci, protože v ní prý byly porušovány stanovy a krácena demokratická práva členů, řekla mluvčí SPD Barbora Zeťová. To výjimečně není falešná zpráva a dokonce téměř ani skutečná zpráva, schylovalo se k tomu totiž už dlouho. Právě z toho a i z čistek, Volného v ostravské SPD obviňovali už před rokem a půl. Řekněme, že se tamní šéf prostě jen inspiroval běžnými politickými praktikami Okamury, i jeho totiž z toho samého předtím obviňovali už v Úsvitu.

Okamura Volného vyzval, ať proti němu na šéfa SPD kandiduje – a on to zvedl. Takže teď už není krajským šéfem, ale jen pouhým členem SPD. A samozřejmě i poslancem, od této funkce ho nemůže osvobodit ani SPD. Volný řekl, mu vedení hnutí vyčítalo nenabírání členů, zatímco on prý šel po kádrové kvalitě. „Demokraticky jsme se na konferencích domluvili, že za řádné členy budeme přijímat jenom lidi, kteří řádně pracují pro hnutí. Rozhodli jsme se tedy vydat cestou kvality místo kvantity,“ uvedl.

Ano, jistě: kádrová kvalita SPD a řádná práce. Obchodník s pětihvězdičkovým bydlením v ostravském ghettu Volný, jenž ve jménu SPD bojuje s obchodem s chudobou, kulturní expert a zabrušovač Rozner, jehož chce stíhat policie, i další. Už chybí jen důchodce Balda, co kácel stromy na železniční tratě a který už si vyslechl nepravomocný rozsudek. I Baldu posedl Okamurův strach z imaginárních migrantů, a proto chtěl jejich jménem nejen vykolejit vlaky, taky ale SPD pomáhal s volební kampaní. I díky jízdám v autě polepeném transparenty SPD ho policie odhalila.

„Ano, je to pravda. Zřejmě i v reakci na mou ochotu přijmout výzvu pana předsedy k protikandidatuře byla zrušena historicky nejúspěšnější krajská organizace SPD. Tím se mé šance na důstojnou protikandidaturu panu předsedovi pochopitelně dramaticky snižují,“ řekl Volný. Ten kolem sebe už delší dobu trousil, že Okamurovi ve skutečnosti nejde o politiku, ale jen veřejné peníze za volební mandáty, což by zřejmě vypátral i inspektor Clouseau: právě kvůli milionům za volební mandáty se totiž rozložil Úsvit.

V nejmenší sněmovní partě tehdy zmizelo v rekordně krátké době rekordní množství peněz. I kvůli tomu se nejdřív rozpadl poslanecký klub Úsvitu a poté i celé hnutí, které do té doby taky mluvilo jediným hlasem jako až doteď SPD. Ta má nyní 22 poslanců a je možné, že jich několik zůstane s Volným. Ne náhodou: je to charismatický člověk charismatických názorů a nejvíc ze všeho miluje Rusko. A nenávidí lidi, kteří odjíždějí studovat do západní Evropy.

„Ti lidé se vracejí ze zahraničních pobytů naprosto nekriticky nastavení vůči Evropské unii. Na Erasmus jezdí kampusoví povaleči, žijí tam ve zlaté kleci,“ stěžoval si například Volný na zasedání výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny. Je to jistě správný kádr SPD. A vlastně teď konečně dělá i něco správného pro svou zemi. Všem ukazuje, co je SPD za bandu. A vlastně nejen on, maká celá SPD.

Ta teď na své facebookové stránce vytvořila anketu, jestli má Česko přijmout sirotky ze Sýrie, Afghánistánu nebo Pákistánu. Většina lidí hlasovala pro přijetí, určitě k překvapení nejen Okamury. SPD jim proto hned druhý den napsala, že děkuje a že předá IP adresy všech, co hlasovali pro, Michaele Šojdrové, která se ve věci sirotků angažuje. Načež svou milou výhrůžku rychle smazala, nejspíš se i SPD lekla sama sebe. A to už je fakt co říct!