Zoufalec týdne: Tomio Okamura a SPD. Komentář Petra Holce

A to přesto, že dokonce utrpěla malé vítězství, když Sněmovna nevydá jejího „zabrušovače“ Miloslava Roznera k policejnímu stíhání kvůli popírání existence romského koncentráku v Letech. Okamura a SPD jsou zoufalci týdne proto, že jsou současně jedinou stranou, která hlásá náš odchod z EU. A to dokonce „po anglicku“, na což skutečně potřebujete partu „zabrušovačů“.

Právě Anglie – nebo spíš Británie – totiž předvádí, jakou agónii to znamená: dva a půl roku od referenda i po několikerém hlasování parlamentu země stále zůstává v EU. A pořád neví, kdy a jestli vůbec z EU někdy odejde. Jediným výsledkem brexitu zatím zůstávají pouze ekonomické škody a politická destrukce. A to Británie není rozšířenou průmyslovou zónou Německa jako Česko a stále hraje prim v globálním finančnictví.

Představte si, že Česko začne z EU vyvádět „po anglicku“ někdo jako SPD, a celé to skončí v Zimbabwe. Ostatně „czexit“ určitě nechce ani Okamura, i jeho děsí stejně jako většinu našich firem. Prostě si s ním ke škodě Česka jen zahrává, protože prodává a politicky slouží SPD. Je proto hezká ironie, že teď SPD zaplavila Česko svými billboardy k volbám do Evropského parlamentu, z nichž se jako obvykle mile usmívá jen Okamura se vzkazem, že je pro něj Česká republika na prvním místě.

Pravda samozřejmě je, jak už to v případě téhle party fake news bývá, že to je přesně naopak: na prvním místě je Okamura a Česká republika až daleko za ním – jestli vůbec. Okamura navíc kandiduje až na posledním místě, prý hlavně aby podpořil ostatní kandidáty. To je ale jen další ironie. Jestli nás chce Okamura opravdu vyvést z EU „po anglicku“, nemusí kvůli tomu kandidovat do Bruselu. O „czexitu“ se případně rozhoduje v Česku, tohle nám zatím nesebrali ani v Bruselu.

Okamura chce o našem odchodu z EU rozhodnout stejně jako Britové v referendu, podle posledních čísel CVVM ale Češi ani jedno nechtějí: referendum chce jen 28 procent lidí, 55 procent je proti. A kdyby Okamura své referendum náhodou i prosadil, hlasovala by pro „czexit“ pouhá pětina lidí. I tak by zbytku Česka napáchali tolik ekonomických škod, že by vedle nich i Okamurova dosavadní politická destrukce vypadala stejně neškodně jako jeho někdejší cestovka pro plyšáky.

A mimochodem: kdyby Okamura v Bruselu fakt splnil svůj volební slib a Česká republika díky němu byla v EU „na prvním místě“, pak už žádný „czexit“ nepotřebujeme, ne? Právě v EU nám totiž bude nejlíp. Vysvětlujte to ale Okamurovi, který sedne na lep každé fake news, kterou mu někdo jen z legrace pošle. Ohledně „czexitu“ ale Britům musíme poděkovat za inspiraci, o tom žádná.