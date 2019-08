Zrno: Bída a dvojí metr fact-checkingu. Havlův projev by Demagog musel rozcupovat | info.cz

Někdy mi je autorů demagogu skoro líto. Třeba, když musí ověřovat pravdivost výroku Andreje Babiše, že existuje homepatikum na křivdu (prý opravdu existuje…). Ale to právě ukazuje, že se (vedle podstatných) zaměřuje i na zcela marginální záležitosti, popřípadě chytá politiky naprosto zbytečně za slovo. Co si totiž pomyslet o tom, že předseda KDU-ČSL Marek Výborný lže, když v debatě o dotovaném jízdném řekne „Proč moje děti, jako poslance, mají jezdit z Heřmanova Městce do Chrudimi za dvě nebo tři koruny?“. Sekl se totiž o korunu – lístek stojí 4 Kč, považte! Což demagog.cz doplnil působivým screenshotem z kalkulátoru jízdného. Inu, to to Výbornému nandali…

Nejjistější je tedy říkat sice o ničem nevypovídající, ale zcela jisté pravdy. V tom vede třeba Jiří Drahoš. Dostal od demagoga pravdivý cejch na výroky „Miloš Zeman má mandát do 8. března“, „Jsem vzděláním inženýr, mám 20 patentů“, popřípadě „“Jsem člověk, který vyrostl na venkově“. Chybí už jen ocenění za pravdivost výroku „Jmenuji se Jiří Drahoš“… Kupodivu demagog kladně ohodnotil i těžko ověřitelný výrok „Já jsem v roce 2009 bojoval za to, aby Akademie věd vůbec přežila“ (opravdu by tehdejší škrty nepřežila…?) nebo „Mám tam v Brazílii, v Argentině, v Chile řadu přátel a ti se mě ptali už mnohokrát, proč český prezident v posledních čtyřech letech tohle teritorium zanedbává.“ Pokud byste snad čekali, že se demagog vydal do Brazílie, Chile a Argentiny počítat Drahošovy přátele a nyní si láme hlavu nad tím, jestli jich je dost velká řada a jestli se ho opravdu už mnohokrát (ale jaká je definice „mnohokrát“, že…) ptali, tak vás musím zklamat. Získal „PRAVDA“ za to, že Miloš Zeman byl v Jižní Americe jen jednou a tedy toto teritorium skutečně zanedbává…

To k Marku Bendovi nebyli strážci pravdy tak laskaví. Výrok „Nejhorší ústavu mají Spojené státy, akorát jim funguje 200 let se 17 dodatky, a Velká Británie, která nemá žádnou, hodnotili jako NEPRAVDA. Od ratifikace ústavy už totiž uběhlo 231 let, dodatků je 27 a v případě Velké Británie se prý jedná o „typ nekodifikované ústavy.“ Ano, tím se skutečně zcela mění smysl Bendova výroku…

Navíc to šachování s čísly je ošidné. Jak upozornil Roma Joch, americká ústava byla sepsaná v roce 1787, ratifikovaná o čtyři roky později, ale s podmínkou, že bude okamžitě doplněná Listinou práv. A to se stalo roku 1791 (šlo o 10 dodatků). Takže prvních deset dodatků je vlastně součástí původní ústavy, která pak byla skutečně změněna sedmnáctkrát (přičemž do roku 1992 – tedy nějakých dvě stě let, měla pořád jen těch 17 dodatků). A Spojené království skutečně nemá psanou ústavu, jen zvykovou. Ta spočívá ze zákonů, jež lze změnit prostou nadpoloviční většinou (žádná kvalifikovaná supervětšina není potřebná). Tedy o ústavu v klasickém smyslu se skutečně nejedná

Vtipné je, že zatímco u Bendova výroku se demagog dožaduje naprosté jasnosti a odmítá cokoliv jako nadsázku či ironii, v případě Marka Výborného a jeho údajně kladného stanovisku k případnému sjezdu Sudetoněmeckého landsmanschaftu v ČR píše, že i když „ poslanec Výborný nikdy aktivně neusiloval o uskutečnění sjezdu v České republice a jeho verbální podpora byla reakcí na novinářský dotaz“, jsou jeho slova stejně v zásadě (!) “podporou této myšlenky, byť míra explicitnosti této podpory může být předmětem diskuze.“

Škoda, že demagog.cz neexistoval dříve. Dovedu si představit, jak by rozcupoval třeba legendární novoroční projev Václava Havla z roku 1990. Posuďte sami:

„Země, která mohla být kdysi hrdá na vzdělanost svého lidu, vydává na vzdělání tak málo, že je dnes na dvaasedmdesátém místě na světě.“ NEPRAVDA!, má to být 71. místo!

„Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě.“ NEPRAVDA!, Sovětský svaz na tom byl ještě hůř.

„Morálně jsme onemocněli“ NEOVĚŘITELNÉ!.

Napadá mě jediný typ člověka, který by odpovídal vysokým standardům demagoga – autista s encyklopedickými znalostmi. Už žádná ironie, žádné dvojsmysly, žádná básnická nadsázka, žádné trapné omyly s korunou sem či korunou tam, nedej Bože s počtem dodatků americké ústavy. Kdepak, takový dokonalý lidský počítač, to je politik budoucnosti!

