Zrno: Čím si to Hana Lipovská proboha živého zasloužila? | info.cz

KOMENTÁŘ MATYÁŠE ZRNA | Jan Jandourek ji na Facebooku nazval „plyšáčkem nastrčeným klausovci.“ Podle Pavla Šafra „Otec Duka nepropadl kouzlu Hany Lipovské náhodou“, protože „oba plují v temném protizápadním proudu“. Tomáš Halík to spojil s omezováním svobody médií v Polsku a Maďarsku. A podle Marka Hilšera je její nominace do Rady ČT nástrojem obchodních zájmů Kellnerovy finanční skupiny PPF. Miroslav Kalousek Lipovskou přirovnal k inkvizitorům. A skupina devatenácti senátorů varuje Českou biskupskou konferenci, že její kandidaturou do Rady České televize oslabuje demokratickou společnost.

Nutno říct, že obvyklý argument, proč najednou nevěřící zajímá, koho nominují biskupové, tentokrát tak úplně neplatí. Ke kritice se totiž kromě Tomáše Halíka přidal i nový předseda lidovců Marian Jurečka, který pravděpodobně nepochopil, že liberálního voliče už mu sebrali Piráti a TOP-ka, ale s tím se lidovci budou holt potýkat asi navždy.

Co Hana Lipovská udělala tak hrozného? Popírá holocaust? Smaží si děti k večeři? Ne. Kdysi řekla, že se o televizi nezajímá, že to není její obor a že televizní tvorbu prakticky nesleduje, protože je jí lhostejná. A nevadilo by jí, kdyby tu veřejnoprávní média nebyla, protože nedělají žádné pořady, které by nemohli dělat soukromníci. To je samozřejmě legitimní otázkou k diskuzi.

Nemám přitom s existencí veřejnoprávních médií žádný problém, fungují ve většině demokratických zemí, byť v řadě z nich se potýkají s obdobnými kontroverzemi jako u nás, a to včetně slavné BBC. A ne, že bych si to přál, ale nemyslím si, že demokracie skončí s poslední vysílací minutou České televize.

V souvislosti s Lipovskou, která je ekonomka, ale padají i výtky o nehospodárnosti ČT. Chápu je. Je to podnik, který funguje přece jenom spíše stylem „státní moloch“, logicky méně efektivně než soukromý subjekt. A druhou nezpochybnitelnou věcí je, že pustit se do reformy televizního hospodářství znamená pro každého manažera sebevražedný střet s určitými částmi naší umělecké elity. Není si třeba dělat iluze, že by to jeden člen Rady ČT změnil.

Nicméně přiznejme si, že Lipovská není navrhována primárně jako ekonomka. Je kandidována jako konzervativní věřící intelektuálka, zastávající katolické názory. A světě div se, katolická církev si do rady ČT vybrala zrovna takovou osobu. Je to podobné, jako kdyby někomu vadilo, že Prague Pride nominuje do Rady Českého rozhlasu homosexuálního aktivistu Jiřího Hromadu. Nebo levicová Ekumenická akademie spoluzakladatele Socialistického kruhu, který se snaží „oživit myšlenky socialismu“ Michaela Hausera.

Jenže je tu ještě jeden prvek, který odhalil především senátor Marek Hilšer, mistr konspirací: Lipovská spolupracovala s Institutem Václava Klause (IVK), který dostává peníze od Kellnerovy PPF, podnikající v Číně. Lipovská je tedy prý koněm PPF, který chce ovládnout ČT. Oprávněné obavy z Číny bohužel někomu zatemňují mozek do té míry, která je ve zpravodajských službách známá jako syndrom krtka. Neboli: ignorovat případného cizího agenta (krtka) je samozřejmě špatné. Pokud ale krtka vidíte všude, podaří se vám rozložit vlastní organizaci ještě efektivněji, než by to dokázal krtek.

Jsme asi u toho, že jakákoliv spojitost s Václavem Klausem se v určitých kruzích nepromíjí. Nuže, nikdy jsem z řady důvodů nepatřil do fanklubu Václava Klause staršího. Můj kolega v Občanském institutu ho ostatně kdysi nazval kremlofilní bábou, což mu tehdejší prezident nezůstal dlužen. Já jsem pro změnu kritizoval Václava Klause ml., což mi tento také nezůstal dlužen. Žijeme ale v poměrně malé zemi, ve které se poměrně malá skupinka lidí zabývá věcmi veřejnými a nikdy mě ani ve snu nenapadlo z tohoto okruhu kohokoliv vyřazovat jen proto, že má jiný názor na Václava Klause (ať už staršího či mladšího) než já. Mám řadu přátel, nad jejichž některým názorem (po klausovsky) zdvihnu obočí, ale to je nezbavuje odbornosti či lidských kvalit. Ano, jsou lidé, kteří zešílí zcela a vyřadí se tak ze slušné společnosti a když je člověk vidí, přejde raději na slušný chodník. Ale nevšiml jsem si, že by se doktorka Lipovská chovala třeba jako Adam B. Bartoš…

Chápu, že zástupci spolků, jako je Český klub zlatokopů, Muzejní spolek Dobříšska, Svaz důchodců, Rytíři 21. století či Tenisový klub Louny tolik pozornosti nevyvolají. Ale proč se odpůrci Klause nezaměřili třeba na Lubomíra Xavera Veselého, kterého přímo kandidovalo Centrum pro občanské svobody Václava Klause ml.?

A proč je ticho ohledně nominantů, jako je Okamurův asistent Jaroslav Novák Večerníček, komunistka Hana Hemzáčková nebo Jaroslav Petr ze skrytě komunistického Výboru národní kultury? Lipovská asi hraje roli starozákonního kozla, na kterého se naloží všechny skutečné či domnělé hříchy a pak se vyžene do pouště. V našem případě se vyžene z Rady ČT. Ba dokonce do té Rady podle našich devatenácti senátorů nemá ani kandidovat.

Komentář vyšel původně na webu Konzervativní noviny. Publikujeme ho se souhlasem redakce.