Zrno: Když si berňák došlápne na bezdomovce | info.cz

Je tomu několik let, co jsem byl na semináři k podnikání v Srbsku, kde zástupci přední bělehradské advokátní kanceláře v rámci lákání českých investorů popisovali systém v jejich zemi. V jednom okamžiku s pousmáním řekli cosi ve smyslu, že „když ale stát potřebuje peníze, tak se vyšlou inspektoři, něco najdou a prostě zaplatit musíte“. Přišlo mi to plně odpovídající balkánským poměrům, ale netušil jsem, že za několik let se stejně bude chovat český Finanční úřad pod vládou „profíků“. Příběhy firem a daňových poradců jsou totiž poslední dobou podezřele podobné: zmatené, často protichůdné požadavky, náhlé kontroly, nulová ochota dojít ke smírnému řešení a snaha za každou cenu podnik „pumpnout“. Je to špatné, ale má to alespoň svojí (byť zvrácenou) logiku.

Snažit se ale „pumpnout prodejce na bleším trhu? A ještě se tím chlubit? To už snad musí být patologická nenávist k jakémukoli segmentu nezregulované lidské činnosti. Tam se přece vybere nula nula nic! To ani nepokryje náklady na akci třiceti pracovníků finanční správy, kteří se na škůdce našeho národního hospodářství zaměřili. A kolik si asi myslí, že ti prodejci na blešáku vydělají? O kolik asi „oberou“ stát na daních? Tam se opravdu velké peníze netočí… Tam si nakupují ošuntělí ukrajinští dělníci, řemeslníci a kutilové si tam shánějí různé věci do dílny a mezi tím se proplétají sběrači všeho možného. Není to v době, kdy se řeší podezření na podvody předsedy vlády ve výši desítek (až stovek) milionů korun do očí bijící? Neměli by si kontroloři poslechnout onen legendární pořad Československé televize Sondy z dob nastupující perestrojky, aby jim dělník z továrny ve Žďáru nad Sázavou prozradil, že „schody se nemetou zezdola nahoru“? Platí to totiž pořád.

„Vím, že jeden z nich nemá EET, nemá ani živnost, je to bezdomovec, zná lidi, kteří to prodávají, tak si to od nich bere, udělal si stánek, snaží si vydělat, ale teď ho čapli.“ Prodejce citovaný serverem iRozhlas.cz

Jestli je ovšem šikana prodejců na blešáku (které všude na světě stát velkoryse toleruje) skandální, šikana prodávajícího bezdomovce je už mimo lidské chápání. Lidi bez domova si jistě netřeba idealizovat. Vzpomínám na svého již zesnulého kamaráda, slovenského Roma, co bydlel s asi šesti dalšími bezdomovci v takové improvizované kolonii u Vltavy. Byl jediný, kdo nebyl trestaný, jediný, kdo nebyl narkoman či alkoholik („nepiju víc jak dva litry vína denně“) a jeho příběhy byly plné alkoholu, drog, vzájemných svárů a hodně ošklivého násilí. Když už ale někdo z takového prostředí nějak aktivně pracuje (alespoň nějak!) tak ho ještě šikanovat státními orgány…? Člověk na ulici má skoro nulovou šanci dostat se zpět „nahoru“.

Má obvykle na krku exekuce, nemá v pořádku papíry, dluží na zdravotním… Taková neškodná šedá ekonomika je jeho jedinou šancí na alespoň trochu důstojný život. Jestli takový člověk někde něco dostane či najde a prodá to na blešáku, je to úspěch. Jestli takový člověk vytahá papíry z kontejneru a odnese je do sběru za 2,20 Kč za kilo (aktuální cena), je to úspěch. Jestli takového člověka někdo na černo zaměstná, aby někde třeba boural zeď, je to úspěch!

Před dvěma lety jsem psal o podobné situaci a končil odstavcem, který je – bohužel – stále naléhavější: „snaha o vybudování dokonalého, vše-kontrolujícího státu, kde nikdo nepodvádí, snaha o omezování hotovostního styku, snaha o kontrolu každé transakce… to vše vede jen k tomu, že tyhle neformální způsoby fungování vymizí. A s nimi i šance pro lidi, kteří prostě nemají na to se v dokonalé společnosti zítřka uplatnit. Moudrý stát ví, že nic nebude dokonalé, že lidská společnost je docela komplikovaný mechanismus a že občas je lepší nad lecčím přimhouřit oči. Snaha o dokonalost totiž zavání totalitou…“

Text vyšel na Konzervativních novinách, zveřejňujeme ho se souhlasem redakce