Zrno: Reálpolitika v akci. Když Němci staví s Rusy plynovod, solidarita jde stranou | info.cz

KOMENTÁŘ MATYÁŠE ZRNA | Dánsko minulý týden dalo po dlouhém rozvažování jako poslední země na břehu Baltského moře svolení ke stavbě plynovodu Nord Stream 2 přes své teritoriální vody u ostrova Bornholm. Nord Stream 2 je již druhým podvodním plynovodem, který umožní Rusku prodávat plyn přímo do Německa a obejít tak státy střední a východní Evropy. Těm nyní Rusové můžou plyn za trest vypnout, aniž by ohrozili své dodávky klíčovému partnerovi, kterým je právě spolková republika. Proti novému plynovodu je EU, východní Evropa i Spojené státy. A proti by měli být i ekologové, kteří obvykle blokují stavbu každého okruhu kvůli dvěma stromům.

Země střední a východní Evropy jsou proti, protože přijdou o poplatky z tranzitu plynu a bojí se, že se Rusko v případě nějaké politické krize rozhodne Baltům plyn vypnout. Například lotyšský trh není pro Moskvu z finančního hlediska nijak podstatný. Důležité je moci i nadále nerušeně dodávat do Německa. A to Rusům Nord Stream 2 umožní ve větším měřítku než dosud. Ještě reálnější je podobný scénář u Ukrajiny. Kyjev zlobí? Vypneme mu v lednu na chvíli plyn….

Ukrajina navíc získává ročně dvě miliardy dolarů na tranzitních poplatcích. O ně může nyní přijít. Najednou vypadá německá podpora Ukrajiny v trochu jiném světle. Dokud byly Moskva a Kyjev svázány společným plynovodem na západ, nutilo je to k větší spolupráci. Teď se Rusku uvolní ruce.

Evropská komise je proti, protože i v EU se občas projeví zdravý rozum a realpolitické uvažování. Brusel se proto snaží snížit energetickou závislost na Rusku. Také existuje něco jako „Energetická unie“ a energetická solidarita. Ale taky tu máme Německo a jeho reálný vliv, takže solidarita nesolidarita, Nord Stream 2 se dostaví. Nutno dodat, že bez oficiální podpory Evropské komise (Nord Stream 2 platí z poloviny ruský Gazprom a z druhé poloviny konsorcium pěti společností: Shell, BASF, Uniper and Wintershall a ENGIE). A v čele konsorcia Nord Stream nesedí nikdo jiný než bývalý německý kancléř Gerhard Schröder (kromě toho je také předsedou dozorčí rady ruské ropné společnosti Rosněfť).

Proti jsou Spojené státy, vedené údajným agentem Ruska Donaldem Trumpem. Americký prezident obvinil Berlín, že je zajatcem Ruska a plní ruské kufry „plynodolary“ v době globální konfrontace s Moskvou. Mimochodem, historie se opakuje. Když evropské státy (přesněji řečeno Německo a Francie) vyjednaly se SSSR v osmdesátých letech financování (a dodávky nezbytných technologií ke stavbě) transsibiřského plynovodu, který by dováděl plyn do západní Evropy, Ronald Reagan to označil za nebezpečnou závislost na ruském plynu a reagoval sankcemi na export těžních technologií do SSSR. A nakonec i sankcemi vůči evropským pobočkám amerických společností, které se na projektu podílely.

Plynovod v délce 4 500 km byl v roce 1984 dokončen. Ronald Reagan to komentoval slovy: „Tak ať si mají svůj zatracený plynovod, ale bez amerického vybavení a technologií“.

Nord Stream 2autor: Info.cz

Proti jsou i (někteří) ekologové. Obávají se dopadu na podmořský život. Ale všimli jste si, jak je jejich hlas slabý? V Německu, kde jinak tisíce a tisíce aktivistů blokují pokácení deseti stromů, o převozu vyhořelého jaderného odpadu ani nemluvě (to jsou tradičně úplné manévry)? Částečnou odpověď dává již několik let stará zpráva, že konsorcium Nord Stream vytvořilo nadaci na ochranu baltského moře s rozpočtem deseti milionů eur, do jejíž správní rady pozvalo šéfy významných ekologických organizací. Hlavně německá pobočka World Wildlife Fund a Spolek pro ochranu životního prostředí Německa (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) byly přitom hlasitými odpůrci stavby ještě Nord Streamu I. Polský (liberální) deník Gazeta Wyborcza popisuje, jak Jochen Lamp z WWF ve Varšavě v roce 2007 brojil proti plynovodu. V roce 2010 spolu s Bundem dokonce podal žalobu proti stavbě. Po několika týdnech (a deseti milionech eur…) ji stáhl.

Ekologové jsou ale v pasti. Pokud pořád chceme svítit a nechceme uhlí (budiž…) ani jádro, je plyn tím jediným, co nám zbývá. Energetickou náročnost a ekologickou stopu těžby někde na Sibiři nikdo neřeší (eto daleko…), stejně jako samotnou nesmírnou energetickou náročnost stavby (ty trubky nejsou z rákosu…). A Němci to s plynem myslí zjevně vážně. Jejich spotřeba ruského plynu v roce 2017 byla 53 milionů kubických metrů a společná kapacita obou trubek Nord Streamu bude 110 milionů.

Mimochodem, už před pěti lety tehdejší generální tajemník NATO Anders Fogh Rasmussen varoval, že ruské tajné služby skrytě podporují a financují ekologické organizace, aby podpořily evropskou závislost na ruském plynu. „Setkal jsem se se spojenci, kteří mají zprávy o tom, že Rusko v rámci svých sofistikovaných informačních a dezinformačních operací aktivně spolupracuje s různými tzv. nevládními ekologickými organizacemi při protestech proti těžbě břidlicového plynu a za udržení závislosti na dovozu ruského plynu,“ řekl Rasmussen na přednášce pro královský ústav mezinárodních vztahů (tzv. Chatham House).

Jiný vysoký představitel NATO sdělil anonymně deníku Financial Times, že „sdílíme obavy některých spojenců, že se Rusko snaží blokovat projekty těžby břidlicového plynu v Evropě, aby udrželo závislost evropských zemí na svém plynu“. Mohli by si to jako inspiraci vzít někteří naši bojovníci proti ruskému vlivu…

Vyšlo na webu Konzervativní noviny.