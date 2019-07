Zrno: Recept na populistickou revoluci | info.cz

KOMENTÁŘ MATYÁŠE ZRNA | Schopnost některých lidí se politicky znovu narodit je až neuvěřitelná. Zatímco mnozí se o to pokouší neúspěšně (třeba když chtěl Jan Ruml kandidovat za Piráty), jiní mohou být přímo ukázkovým příkladem. Jako Martin Bursík, někdejší člen Občanského hnutí, KDU-ČSL, Strany Zelených a nyní miniaturní Liberálně-ekologické strany, toho času v čele Komise hl. m. Prahy pro udržitelnou energii a klima. Má plán snížit emise CO2 do roku 2030 skoro o polovinu. Přesněji o 45 %. Jak na to? Samozřejmě bojem proti symbolu všeho zla – osobní automobilové dopravě.

„Pokud má teď Pražan automobil se spalovacím motorem, tak by měl být jeho poslední,“ říká Bursík v rozhovoru pro Český rozhlas. „Běžná auta budou muset z Prahy zmizet,“ pokračuje. Fakt, že elektromobily jsou prostě dražší, chce překonat řadou „zvýhodnění a ekonomických nástrojů.“

Takže si to shrňme – stát bude z daní všech dotovat elektromobily, které ale i tak budou o dost dražší, takže si je koupí jen ti bohatší (jak je tomu třeba v Norsku). Těm chudším naopak zatrhneme dosavadní možnost pořídit si ojeté auto třeba za 50–100 tisíc korun. Připočtěme k tomu ještě nápad zdanit leteckou dopravu (u nás prosazovaný třeba Piráty), aby se vám prodražila i ta jedna dovolená ročně v Tunisku. Lepší nápad na populistickou revoluci by nevymyslel ani Donald Trump…

Má to jen jeden malý háček – doprava celkově (tedy zdaleka nejen automobilová) tvoří nějakých čtrnáct procent světové produkce CO2 (plus minus, přesně to nikdo neví). Silniční doprava tvoří zhruba deset procent, z toho většinu zajistí kamiony. U osobní dopravy se tak pohybujeme v řádu jednotek procent. A to se naštěstí ještě nepočítá podíl CO2 vyprodukovaný člověkem. Ono to přece jen dělá 122 gramů na deset kilometrů chůze, tak abychom se nedočkali nějakých kvót na fyzický pohyb… Všechny země EU se na celkovém podílu emisí v atmosféře podílí méně než deseti procenty. Při pokusu vypočíst vliv uhlíkově neutrální Prahy na klima se tak dostáváme kamsi na hranici statistické chyby.

Jenže to je jedno. Je potřeba předvést, že něco děláme, a auta se k tomu hodí. Marně pátrám, kde se na levici bere ta nenávist k úžasnému výdobytku posledních sto let – k osobní mobilitě. Asi proto, že chceme-li signalizovat svou morální převahu, je auto nejvíc po ruce. Každopádně bych raději zamlčel fakt, že víc CO2 než doprava produkuje i zemědělství, nebo se dočkáme nejen kvót na vjezd do centra, ale i přesně dávkovaných přídělů masa.

Elektromobily samozřejmě podle Bursíka asi žádnou uhlíkovou stopu nemají. Vyrábějí se zřejmě ze vzduchu a napájejí se vzduchem. Samozřejmě, že ne… K výrobě elektromobilu je potřeba spousta elektrické energie. Jenže kde ji vzít, když bojujeme zároveň proti jádru i uhlí? Třeba v Německu to vedlo k expanzi plynových elektráren. Odkud je plyn? Z Ruska… A taky potřebujeme spoustu surovin, které (díky své expanzi v Africe) ovládají Číňané. Kobalt, grafit, mangan, lithium a další. To vše je především potřeba pro baterie a vede to k naprosté závislosti na Číně.

Ekologové jako Bursík si sice rádi zademonstrují před čínskou a ruskou ambasádou, ale vedou nás do závislosti na ruském plynu a čínských surovinách. Mimochodem, byly doby, kdy zněl Bursík realističtěji. Před osmi lety v rozhovoru pro E15 řekl: Rozvoj elektromobilů je „ekologicky nesmyslný, pokud budou akumulátory nabíjeny elektřinou ze zásuvky, konvenční elektřinou. Smysl to začne mít v momentě, kdy se buď promění primární zdroje elektřiny a bude tu daleko větší podíl obnovitelných zdrojů, nebo vznikne systém nabíjecích stanic napojených přímo na obnovitelný zdroj, který pro ně bude vyrábět elektřinu.“ Nevšiml jsme si, že bychom se do tohoto stavu dostali…

Samozřejmě Bursík se svým hybridním vozem a garáží v paláci na Malé straně problém nepocítí. Vůz (i kdyby byl na dřevoplyn), garáž i palác mu ze srdce přeji. Ale proč musí při dokazování toho, že něco dělá pro planetu, dupat po těch chudácích pod ním? Co řemeslník se starou herkou, který mu přijede třeba spravit topení? Ale na to se jistě vymyslí nějaký systém povolenek. Každý bude mít v autě GPS, bude se mu to počítat, a nějaký úřad bude rozhodovat, zda a za kolik může ještě vjet do centra. Trochu to připomíná čínský systém sociálního kreditu…

