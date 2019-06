Zrno: Země, kde se nesmí kácet stromy, ale Mariánské sloupy ano | info.cz

Stavitelé sloupu mají stavební povolení, magistrát jim ale nepovolil zábor a příjezdovou komunikaci. Tak se rozhodli, že tedy dobrá – stavba se skutečně bude provádět pouze na místě stavebního povolení a vše si tam přinesou ručně. Nepomohlo to. Hřib přikázal strážníkům zaparkovat na místo stavby jejich informační dodávku, sloužící obvykle turistům. Když se bratr sochaře Petra Váni pokusil začít rozebírat dlažbu na místě, kde má sloup stát, strážníci ho „zpacifikovali“.

Za argumenty proti jsou obvyklé poznámky o rekatolizaci a tři sta letech habsburské nadvlády, pod kterou jsme trpěli. Přitom, říct, že mariánský sloup je symbolem rekatolizace není ani zjednodušení – je to prostě mylné. Sloup byl podstaven jako výraz díků za úspěšnou obranu Prahy před Švédy. Mimochodem, kdyby se tehdy Švédové probili přes Karlův most do Starého města, mohli jsme se rozloučit s hezkou řádkou památek, kterými se dnes Praha chlubí. Ale i kdyby to byl symbol rekatolizace… Nebylo by to symbolické, že by vedle sebe stál symbol rekatolizace i symbol dekatolizace (Jan Hus)? Nebo (a to by už bylo přesnější) symbol katolický a husitský? Nebyly jsme ostatně zemí dvojího lidu? Neovlivnila nás obě tato vyznání hluboce a v podstatě nevyvratitelně navždy?

Mimochodem, ten dav chtěl naházet do Vltavy sochy z Karlova mostu. Zastavili je na poslední chvíli předáci Národního výboru. Kdyby se jim to povedlo, taky by primátor Hřib dnes přikázal městské policii zabránit vyzvednout je ze dna Vltavy? A nebo by ty sochy nechal odstranit jako symbol habsburské nadvlády?

Vše teď bude záležet na poměrech na magistrátu. Koalice je široká. Lidovci v čele s bývalým radním Janem Wolfem jsou pro, Jiří Pospíšil z TOP 09 Hřiba již za akci strážníků kritizoval, Piráti jsou proti. Takže co na to Jan Čižinský, katolík, organizátor skautských katolických plesů a svého času lidovec? Poslední zápis na jeho (jinak pilně doplňovaném) facebooku je petice proti kácení stromů v ulici Na Smetance. Stromy se kácet nesmí, mariánské sloupy asi ano…

