Fetišizace vlastnictví je horší než jeho porušování, míní aktivistka z Kliniky. Podporu vedení Prahy vítá

Co čekáte, že se ve čtvrtek 10. ledna stane?

My nevíme jistě, co můžeme ve čtvrtek čekat. Máme představu, že přijde exekutor, nejspíše s policií, a bude se nás snažit vyklidit. Dostali jsme od exekutora dopis, na kterém je napsané, že přijde 10. ledna v deset hodin.

Vy jste si na devátou naplánovali happening. Avizujete jakousi přátelskou snídani. Kolik čekáte, že za téhle situace přijde lidí?

Na události na facebooku máme přihlášených přes sto lidí. Kdybych měla soudit jen podle něj, tak si myslím, že přijde hodně lidí. Zhruba sto až dvě stě. Podpora skrze vzkazy je větší, než jsme očekávali. Dostáváme i kritické hlasy, ale není jich zase tolik.

Do dění kolem Kliniky už promluvilo i město. Vy jste na tiskové konferenci tvrdili, že se zástupci nového vedení Prahy jednáte. Jak jste ten jejich krok vnímali a co vám nabízí?

Vnímali jsme ho velice pozitivně. O to jsme usilovali, to jsme chtěli. Jsme moc rádi, že to chtějí řešit. Zástupci města se vyjádřili, že by bylo dobré ten projekt, který tu děláme, zlegalizovat. To znamená, že by nás tu nejspíše chtěli nechat. Možná v kombinaci s nějakou sociální službou.

S kým z vedení magistrátu jednáte?

Jednáme s panem (náměstkem za Spojené síly pro Prahu Petrem) Hlaváčkem a s panem (předsedou magistrátního výboru pro územní rozvoj za Prahu Sobě Petrem) Zemanem. Postavil se za nás i pan primátor (Zdeněk Hřib, Piráti), který volal řediteli SŽDC, aby zastavil exekuci. Nicméně ten řekl, že tak neučiní.

Jak to s Klinikou vypadá nyní krátce před exekucí? Fungujete dál, nebo panuje napjatá atmosféra a připravujete se na možný odchod?

Připravujeme se, odnášíme drahé věci. Akce tu také probíhají. V pondělí jsme měli promítání, na které přišlo dost lidí. Snažíme se akce dělat dále, ale už je to náročnější, když se zároveň musíme připravovat na vyklizení.

Když se podíváme na to, co se kolem Kliniky dělo a děje; je tu rozhodnutí soudu, které umožnilo SŽDC přistoupit k exekuci. Budova stále patří SŽDC. Není ve vás morální dilema, že se na jednu stranu snažíte někomu pomáhat, ale vlastně jste kvůli tomu obsadili cizí majetek a bráníte vlastníkovi v jeho využívání?

Já si myslím, že tu není žádný rozpor. Myslím, že to, co děláme, je součástí demokratického procesu. Nepohrdáme rozhodnutím soudu. Soud rozhodl o tom, že SŽDC má právo nás nechat vyklidit, nikoli, že nás musí nechat vyklidit. Takže jediné, co možná ignorujeme, je rozhodnutí SŽDC, které je ale špatné.

Ale SŽDC je přesto stále vlastníkem budovy. Neměl by vlastník mít právo se rozhodnout, co se svým majetkem bude dělat?

Myslím, že tato fetišizace vlastnického práva je morálně daleko horší než porušování vlastnických práv ve prospěch dobré věci. Možná můžu mluvit za většinu kolektivu Kliniky, když řeknu, že vlastník by neměl mít právo dělat si s tou budovou úplně, co chce. Třeba ji nechat chátrat nebo ji zbourat, když by pro ni bylo mnohem lepší využití.

Vy vůbec nevěříte SŽDC, která říká, že má vůli Kliniku zrekonstruovat a využívat ji? Byť jako kancelářský objekt.

Nevěříme, protože kdyby SŽDC měla s budovou jasné plány, tak by během plánování rekonstrukce několikrát nezměnila její účel.

A jaké plány byste s Klinikou měli vy?

Když by k vyklizení nedošlo nebo by došlo k legalizaci objektu, tak bychom pokračovali v aktivitách, které děláme teď – přednášky, koncerty a další kulturní aktivity. Zároveň si myslím, že by to umožnilo vrátit se sem těm sociálním projektům, jakým byla například před několika lety školka Mamatata. Stejně bychom se mohli domluvit s komunitním centrem pro ženy bez domova.

Máte pocit, že v těhle sociálních věcech musíte suplovat veřejný sektor?

Myslím, že veřejná správa v tomto selhává. Můžete to vidět, když se projdete po Praze. Vidíte spoustu lidí bez domova, spoustu prázdných domů, které patří institucím jako SŽDC. To je ukázka selhání veřejné správy. Takovéto projekty od lidí zdola by měly suplovat veřejnou správu.

Pokud ve čtvrtek dojde k vyklizení budovy, co bude váš další krok?

Budeme se snažit najít si nové prostory nebo stále jednat o těchto prostorách.

Existuje možnost, že byste se sem navzdory exekuci prostě vrátili?

To nevíme.