Historikové umění píší zastupitelům, aby se Libeňský most neboural. Rozhodnout se má ve čtvrtek

Libeňskému mostu, který byl otevřen při příležitosti desátého výročí založení Československé republiky, hrozí při jubilejních oslavách stého výročí jeho zánik, uvádějí historikové v dopise. Libeňský most je podle nich jedinečným dokladem české moderní architektury první poloviny 20. století.

Ústav upozorňuje na údajné dlouhodobé zanedbání údržby a nezbytnost komplexní opravy. Apeluje na zastupitele, aby nebrali v potaz pouze ekonomické aspekty spjaté s opravou mostu, ale především nevyčíslitelnou kulturní hodnotu, „která tyto aspekty mnohonásobně převyšuje.“

Libeňský most z roku 1928 je ve špatném stavu. Vedení města zdůvodnilo návrh zbourání mostu tím, že výstavba nového bude levnější a rychlejší než oprava. Část politiků a obyvatel prosazuje opravu, považují most navržený Pavlem Janákem a Františkem Menclem za architektonicky a památkově cenný. Osud mostu v minulosti řešilo i ministerstvo kultury, památkou ho ale neprohlásilo.

Proti bourání se dnes staví Trojkoalice, Praha 7 a občanská sdružení, nyní i někteří odborníci. Most s kubistickými prvky má podle kritiků bourání historickou hodnotu, podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského také není součástí projektu na nový most náhradní doprava. Ani gremiální rada pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) nedoporučuje magistrátu Libeňský most bourat. Naopak by mělo město podle rady urychleně připravit stavbu nového mostu mezi Holešovicemi a Karlínem.