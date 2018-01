Holešovický maskot Hektor zemřel. Měl nemocnou nohu, prase nechali uspat

Stejně jako lidé, tak i zvířata odcházejí. V pátek odešel do zvířecího nebe Hektor, Göttingenské prase, které jeho majitelka Veronika Žáková pravidelně venčila poblíž tramvajové zastávky Maniny v pražských Holešovicích. Hektora dostala od babičky k osmnáctým narozeninám a od té doby byli nerozlučnými přáteli.

„Nerad, ale odcházejí nejen lidé, oznamuji, že dnes 5.1.2018 odešel tam, kde i zvířat je víc, místní holešovický krasavec, švihák Hektorek, vzpomeňte na něj!“ informoval o smutné události na Facebooku jeden z holešovických obyvatel.

Pod příspěvkem hned lidé začali vyjadřovat upřímnou soustrast a dávat plačící smajlíky. „Ach jo :( to ne..,“ napsala Nadia. „Hezkej věk, i když to mohl dotáhnout na víc samozřejmř. Upřímnou soustrast. Fešá to byl,“ zavzpomínal Michal.

Desetiletý černý čuník Hektor měl podle informací ze sociálních sítí závažné problémy s nohou. Proto ho majitelka podle informací ze sociálních sítích nechala uspat.

