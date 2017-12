Jedna z nejrušnějších ulic v Praze se dočká rekonstrukce. Obnova Vinohradské vyjde na 21 milionů

Vybrané společnosti pro hlavní město vypracují například dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, materiály nutné pro vydání stavebního povolení nebo vyhotoví soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zajistí autorský dozor po celou dobu rekonstrukce Vinohradské ulice v úseku mezi ulicemi Legerova a Jana Želivského. Součástí prací bude i dendrologický průzkum stávajících stromů nebo zpracování akustické studie a návrh protihlukových opatření.

Ve Vinohradské ulici by měly být rozšířeny chodníky a tramvajové ostrůvky. Všechny zastávky by měly být bezbariérové. Zastávky, které jsou daleko od sebe, budou posunuty. Týká se to například zastávky na náměstí Jiřího z Poděbrad ve směru do centra. Parkovací místa by na Vinohradské měla zůstat zachována v současném počtu.

Křižovatku na náměstí Jiřího z Poděbrad čeká nejvíce změn. Kromě posunutí zastávky budou z křižovatky odstraněna všechny zábradlí a vzniknou nové přechody tak, aby bylo možné překonat křižovatku nejen podchodem. Přechody přibudou také na Floře a v ulici budou také nové odpadkové koše nebo lavičky.

Náklady na rekonstrukci ulice zatím nebyly vyčísleny. Podle schváleného materiálu by však neměly přesáhnout 500 milionů korun bez DPH. Rekonstrukce Vinohradské ulice by měla být koordinována s plánovanou opravou tramvajové trati.