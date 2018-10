Loučení primátorky Krnáčové: Prahu předáváme ve vynikajícím stavu. A toto udělal Babiš špatně

Výměna lídra ANO v Praze Patrika Nachera za Petra Stuchlíka před volbami byla netaktickým krokem, původně vybraný kandidát na primátora měl lepší znalosti metropole a lidé ho lépe znali. Na dnešní tiskové konferenci to řekla dosluhující primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a dodala, že i kampaň hnutí v hlavním městě byla podle ní nešťastně nastavená. Zhodnotila také výsledky jí vedené pražské vlády, která má dle jejího názoru za sebou řadu pozitivní výsledků a metropoli předává ve vynikajícím stavu.

„V případě, že by zůstal pan Nacher, který v primárkách na primátora vyhrál, volebním lídrem, tak by ten výsledek dopadl úplně jinak,“ uvedla primátorka. Chybou byl podle ní i slogan „Nakopneme Prahu.“ Nacher byl po volbách, kde ANO skončilo na posledním místě z pěti uskupení zvolených do zastupitelstva, zvolen předsedou nového zastupitelského klubu ANO.

Primátorka také uvedla, že i přes kritiku z jeho strany má stále stejný vztah s premiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem a z hnutí vystupovat nehodlá. Právě Babiš výměnu pražského lídra prosadil.

Primátorka shrnula projekty a investice, které považuje za největší úspěch svojí garnitury. Jako první zmínila otevření tunelu Blanka, vyřešení kauzy opencard prostřednictvím nové karty pro MHD lítačky a pro město výhodnější podmínky najmu Škodova paláce, kde sídlí magistrátní úředníci. „Jenom na těchto kauzách jsme městu ušetřili zhruba čtyři miliardy,“ uvedla. Významné je podle ní také získání stoprocentního podílu v Pražských službách a 49 procent v Pražských vodovodech a kanalizacích, které v metropoli distribuují vodu.

Mezi dalšími úspěšnými projekty primátorka uvedla začátek rekonstrukce spodní části Václavského náměstí, dostavbu nové linky Ústřední čistírny odpadních vod nebo schválení Pražských stavebních předpisů, strategického plánu a dokončení návrhu nového územního plánu. Dále zmínila například postup v přípravě dokončení vnitřního okruhu a Radlické radiály nebo posílení a investice do MHD a městských částí. Zadlužení Prahy se podle Krnáčové snížilo z 32,67 na 20 miliard korun. „Praha je ve vynikající finanční kondici a může si půjčovat na další projekty za velice výhodných podmínek,“ řekla.

Z neúspěchů Krnáčová jmenovala například to, že se nepodařilo začít stavět novou linku metra D. „Strašně mě mrzí, že spadla ta trojská lávka,“ řekla. Dodala však, že odborná firma několik měsíců před pádem uvedla, že je stavba bezpečná.

Kritice primátorka podrobila některé svoje koaliční partnery, zejména ze Strany zelených. „Jednou z velkých chyb této koalice bylo, že tyto klíčové oblasti jsme svěřili politické straně, která opravdu neměla zájem na tom, aby se Praha rozvíjela a aby se stavělo,“ řekla. „Myslím si, že to, co jsme udělali navzdory tomu, jakou jsme měli celkem obtížnou situaci, tak se to blíží téměř zázraku,“ zakončila.