Most Legií v centru Prahy se na týden uzavřel. Nejezdí ani tramvaje mezi Národním divadlem a Újezdem

Kvůli další části diagnostického průzkumu bude ode dneška do příštího pondělí uzavřen pro dopravu most Legií v centru Prahy. Současně budou dělníci tento týden opravovat sousedící křížení tramvajových tratí u Národního divadla. Tramvaje týden nepojedou v úseku Národní divadlo - Újezd. Devět tramvajových linek změní své trasy a dvě budou nově zavedeny. Cestující najdou detailní informace o změnách na webu dopravního podniku, informačních tabulích a letácích, cestujícím budou první dva dny pomáhat také informátoři.

Omezení dopravy je naplánováno od dnešních 06:00 do pondělí 26. listopadu do 04:30. Pěší se přes most i na Střelecký ostrov dostanou, zůstane pro ně otevřen jižní chodník i výtah na ostrov.

Odborníci v tomto týdnu provedou na mostě zatěžkávací zkoušku, vrtané sondy a další diagnostické práce, které mají zjistit jeho technický stav. Průzkum mostu dělá Technická správa komunikací (TSK) po etapách, začala s ním v červenci a jeho výsledky by měla znát v polovině příštího roku.

Pro současnou etapu průzkumu odborníci využili plánovanou výluku tramvají mezi Národním divadlem a Újezdem. Během ní dělníci podle dopravního podniku například vymění středové křížení tramvajových tratí a napojení na most Legií, opraví na mostě propadlé panely a zbrousí kolejnice. Práce navazují na opravy trati v Národní, Spálené a Lazarské ulici.

Problémy se stavem mostů se dostaly do centra pozornosti poté, co v Troji na konci minulého roku spadla lávka. Kromě mostu Legií se nyní dělá diagnostika například Hlávkova mostu, připravuje se diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje, nebo Palackého most. Koncem října bylo dočasně nutné uzavřít také jeden z mostů nad stanicí tramvají a metra Vltavská.