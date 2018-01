Pražská MHD je na kraji krize a do půlky ledna jezdí v prázdninovém režimu. Chybějí řidiči i dohoda na vyšších mzdách

Podstav pražských řidičů je podle mluvčího organizace Ropid Filipa Drápala způsoben všeobecně nízkou mírou nezaměstnanosti a složitým sháněním pracovních posil. Těch v tuto chvíli schází několik desítek až stovek, do ideálního stavu jich prý chybí zhruba osm procent.

Dopravní podnik Hlavního města Prahy (DPP) zaměstnává v současné době celkem 4230 řidičů. Podle Drápala také mnoho řidičů s koncem loňského roku vyčerpalo maximální limit přesčasů a začátkem ledna proto dostali možnost dovybrat si volno, které nestihli pokrýt vánočními svátky.

Dopravní podnik Hlavního města Prahy se snaží současnému stavu dlouhodobě čelit masivní náborovou kampaní. Navýšil například i počet kurzů a nabízí také benefity, které mají přilákat nové zájemce.

Na situaci průběžně reagují také odbory DPP, které požadují jednání o kolektivní smlouvě, v jejichž rámci navrhují například zvýšení mezd zaměstnanců. Průměrná mzda v DPP činila v prosinci 34.500 korun.

Generální ředitel DPP Martin Gillar řekl deníku E15 že pro letošek i rok 2019 smlouva stanoví nárůst mezd o procento plus inflaci. Současné znění kolektivní smlouvy platí do roku 2020. Vedení DPP však o jejím znovuotevření v tuto chvíli jednat nechce. Odbory proto podaly návrh na ustavení zprostředkovatele jednání, o kterém ještě nebylo rozhodnuto.

Návrh na otevření kolektivní smlouvy předali odboráři vedení loni na podzim, vedení jejich návrh odmítlo. "Podali jsme proto návrh na ustavení zprostředkovatele. Na to zatím vedení nezareagovalo, zatím ale běží zákonná lhůta, takže uvidíme, jak vedení zareaguje," uvedl předseda odborů DP Luboš Olejár. Lhůta pro odpověď na návrh zřízení zprostředkovatele skončí 15. ledna. Teprve poté se prý odbory rozhodnou, jak postupovat dál.

„Žádaly mzdový nárůst meziročně celkem o 1,2 miliardy korun. To by firmu položilo. Nakonec jsme se dohodli, že podle platné smlouvy nebudeme otevírat mzdové tarify, ale budeme řešit jen jednotlivé detaily dohody. Přiznáváme, že počet volných řidičů na trhu je téměř nulový a my na to musíme reagovat,“ dodává k tomu šéf dopravního podniku Gillar.

Pro rozhodnutí o dočasném omezení pražského provozu je podle mluvčího Drápala termín zkraje roku strategickou volbou. „Cestujících je v lednu podle našich statistik kromě letních prázdnin nejméně z celého roku. Problémů se proto nebojíme, už v minulosti bylo několikrát přistoupeno k tomu, že se doprava v lednu mírně omezovala,“ vysvětlil serveru iRozhlas.cz.

Odedneška do pátku 12. ledna by tak měl být v důsledku napjaté situace omezen provoz metra, tramvají i autobusů ve špičkách pracovních dnů. Konkrétně u tramvají to znamená, že se jejich interval prodlouží z osmi minut na deset. Opatření se údajně nedotknou příměstských linek ani studentů využívajících školní linky.

DPP je největší městskou společností a jejím vlastníkem je hlavní město. Na chod podniku dává peníze Praha. V rozpočtu města byla pro letošní rok schválena takzvaná kompenzace pro podnik zhruba 13,7 miliardy korun.

Spolu s rekonstrukcemi prostor MHD na některých stěžejních dopravních uzlech Prahy (Muzeum, Anděl, Náměstí Republiky) je však doprava po Praze pro její obyvatele už od začátku Nového roku plná nepříjemných omezení.