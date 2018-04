Projekt Smíchov City by se mohl začít stavět na konci roku

První fáze projektu Smíchov City na místě bývalého nákladového nádraží v Praze na Smíchově by se mohla začít stavět na konci letošního roku. Sdělil to dnes Leoš Anderle, výkonný ředitel developerské firmy Sekyra Group, která pozemky vlastní. Kampus České spořitelny je podle něj součástí druhé etapy výstavby z celkových pěti až šesti. Patří mu zhruba pětina hrubé podlažní plochy.

„První etapa má pravomocné rozhodnutí EIA (posouzení vlivů na životní prostředí), každým dnem očekáváme nepravomocné územní rozhodnutí a finalizujeme dokumentaci ke stavebnímu řízení. Oceňujeme konstruktivní diskusi s veřejností, která přinesla řadu podnětů k úpravě projektu. Nyní doufáme, že povolovací proces bude relativně rychlý a na přelomu roku bychom mohli výstavbu zahájit,“ uvedl Anderle.

Náklady na první fázi jsou podle něj zhruba tři miliardy korun, dokončena by měla být dva roky po zahájení. První fáze se týká 25 tisíc metrů čtverečních a zahrnuje tři samostatné domy v blízkosti autobusového nádraží Na Knížecí. Budovy budou mít maximálně šest podlaží, v přízemí se počítá s prostorami například pro restaurace, kavárny, ordinace či menší kanceláře. Součástí je větší kancelářská budova.

Celkem projekt zahrnuje 216 tisíc metrů čtverečních pozemků. Podle Anderleho by měl mít pět až šest fází a dokončen by mohl být zhruba za 12 až 15 let. „Celkové náklady jsou plánovány zhruba na 15 miliard korun,“ řekl. Projekt obsahuje mimo jiné dva parky o celkové rozloze 22 tisíc metrů čtverečních, které by měl protínat 28 metrů široký bulvár.

Výstavba kampusu České spořitelny podle Anderleho spadá do druhé etapy. Podle deníku E15 chce Sekyra Group areál spořitelně prodat. „K ceně a formě transakce se zatím nebudeme vyjadřovat,“ podotkl Anderle. Areálu České spořitelny patří 75 tisíc čtverečních metrů hrubé podlažní plochy, což je necelá pětina plochy v celém projektu Smíchov City. „Druhá etapa projektu je v závěrečné fázi mezinárodní architektonické soutěže. Předpokládáme, že nezávislá porota určí výsledek do dvou měsíců. Do konce roku bychom rádi dospěli ke konečné architektonické studii, na jejímž základě zahájíme práce na projektu EIA a projektu k územnímu řízení,“ uvedl dále Anderle.

Celkem by ve Smíchov City mohlo bydlet až 3300 lidí, dále je v plánu zhruba 190 tisíc metrů čtverečních ploch pro služby, nakupování a kanceláře. Součástí projektu jsou základní a mateřská škola a kulturní centra. Výstavba by měla postupovat směrem od autobusové zastávky Na Knížecí. V prostorách nádraží Praha Smíchov projekt počítá s vícepatrovým parkovištěm P+R. „Počítáme s tím, že by se do těchto prostor přesunula i část současného autobusového nádraží. A Na Knížecí by vyrostlo nové náměstí zhruba o velikosti Staroměstského,“ dodal Anderle.