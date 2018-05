"Tunel větší než Blanka." Jaké kontroverze provází společný podnik DPP s Pentou kvůli metru D?

Jednou z nejhlasitějších námitek kritiků proti současné podobě společného podniku je fakt, že Praha by v něm měla jen minoritní podíl. Podle aktuálních plánů by investiční společnost Penta v podniku prostřednictvím dceřiné firmy NOPOCZ01 držela 51procentní podíl, Dopravní podnik (DPP) pak zbylých 49 procent.

Pokud by radní projednávaný dokument ve středu schválili, udělili by tím představenstvu DPP souhlas, aby se rozhodlo, zda podnik založí. Vedení podniku by mělo mít plně v kompetenci všechny záležitosti, třeba výši kapitálu nebo vstup a podíl jiného subjektu.

Jenže protikorupčním organizacím vadí nedostatek veřejné kontroly. „V současné podobě má veřejnost nad společným podnikem nulový dohled. Nám jde o to, aby existovala veřejná kontrola nad majetkem a hodnotami, které Praha do společného podniku přinese,“ říká pro INFO.CZ Kameník.

Podle Davida Ondráčka z Transparency International není ani jasné, jak se bude dělit zisk, co město spoluprací s Pentou získá, proč má mít město ve společném podniku menší podíl, nebo proč společný podnik vůbec vzniká. Radní sice argumentují, že DPP nyní nemůže vykupovat potřebné pozemky za vyšší, než odhadní cenu, i když vlastníci přitom často požadují výrazně vyšší částky. To celý proces zbytečně brzdí a založení společného podniku to může změnit. Podle Ondráčka jde však o lichý argument. „U některých budoucích stanic zbývá vykoupit již jen několik pozemků.“

Právnička a politička Hana Marvanová dokonce označila plán za potenciální novou Opencard. Není podle ní například jasné, proč město nemělo mít nijak garantovaný podíl ze zisku vzniklého rozvojem okolí stanic. Piráti dříve uvedli, že založením společného podniku podle současného plánu by mohl vzniknout větší tunel, než je Blanka.

Založení společného podniku ale provázejí i další otazníky. Server Neovlivní ve středu přinesl zprávu, že do přípravy podniku se zapojil i prominentní právník Květoslav Hlína, který je napojený na politické špičky hnutí ANO. Dříve pracoval pro několik firem z holdingové společnosti Agrofert, který kdysi patřil šéfovi hnutí Andreji Babišovi. Velmi blízko má údajně i k muži číslo 2. Jaroslavu Faltýnkovi.

Podle novinářky Sabiny Slonkové má právník Hlína „úzké vazby“ ale i na ředitele Dopravního podniku Martina Gillara, kterého do vedení firmy prosadilo právě hnutí ANO. Sám Gillar kdysi v Hlínově advokátní firmě pracoval a Hlína je nyní podle „insiderů" faktickým šéfem DPP.

Stavba trasy nové linky metra D v úseku z Pankráce do Depa Písnice by měla vyjít na 39,7 miliardy. Nejvíc peněz spolkne výstavba tunelů a vestibulů, a to 21 miliard. Na nové lince budou jezdit vlaky bez řidiče. V první fázi má vzniknout úsek Pankrác - Olbrachtova. Následně bude stavba prodloužena do plánované zastávky Nové Dvory a pak do konečné Depo Písnice. Následovat má úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede odtud, zatím není rozhodnuto.