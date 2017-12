Úklid po Silvestru začne ještě v noci. Prahu přijde na zhruba milion korun

Pražské služby (PSAS) nasadí do úklidu po silvestrovských oslavách v centru Prahy více než stovku pracovníků a 30 strojů. Úklid začne na Nový rok ve tři hodiny v noci na Václavském náměstí. Firma to dnes sdělila v tiskové zprávě. V centru města bude při novoročních oslavách omezena doprava. PSAS předpokládá, že automobily se do centra vrátí kolem 08:00. Úklid vyjde město zhruba na milion korun.

„Novoroční úklid nejnavštěvovanějších míst Prahy bude zajišťovat zhruba 120 pracovníků a 30 úklidových mechanismů různých typů. To je asi šestkrát více než při klasické směně,“ uvedl mluvčí PSAS Radim Mana. Doplnil, že množství odpadu odvezeného z hlavních prostranství v centru města se bude pravděpodobně pohybovat kolem 35 tun, což odpovídá množství v minulých letech. Střepy, zbytky pyrotechniky, konfety a další odpadky poputují z ulic přímo do malešické spalovny.

Hlavní pozornost budou pracovníci PSAS věnovat nejexponovanějším místům, jako je Václavské a Staroměstské náměstí, Karlův most, Malostranské nebo Hradčanské náměstí. Ty by měly být uklizeny dopoledne, boční ulice budou dočištěny v odpoledních hodinách. Úklid začne ve tři hodiny ráno v horní části Václavského náměstí s pomocí techniky. S ohledem na rozlohu metropole bude úklid pokračovat celý den.

Loni pracovníci PSAS stihli uklidit Václavské náměstí poměrně rychle a dopravu tam pustili už v 06:15. Pokud by napadl sníh, mohou se práce podle Many celkově protáhnout až o dva dny a prodražit až na dvojnásobek. Znečištěný sníh by se v takovém případě odvážel na náplavku Na Františku. Poté by firma počkala, až roztaje a odpadky odvezla do spalovny.

PSAS zajišťuje i úklid na Nový rok, který se bude týkat zejména Dvořákova nábřeží, z něhož bude velké množství lidí sledovat novoroční ohňostroj.

Centrum Prahy na Silvestra a Nový rok čeká také řada dopravních omezení. V neděli se budou týkat Václavského a Staroměstského náměstí a také okolí Karlova mostu. V pondělí souvisí plánované uzavírky s novoročním ohňostrojem a budou se týkat okolí Dvořákova nábřeží a nábřeží Edvarda Beneše v době od 16:00 do 18:30.