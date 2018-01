Ze smíchovského nádraží mizí nevyužité budovy. Ustoupí nové čtvrti Smíchov City

Ředitel doplnil, že kromě demolice začalo také odstraňování nevyužívaných kolejí. Práce začaly v souvislosti s první etapou Smíchov City, která počítá se dvěma domovními bloky v severní části území u lokality Na Knížecí. Mají zde být hlavně byty, ale i kanceláře a obchodní prostory.

Stavba více než 400 bytů a 9500 metrů čtverečních kanceláří by podle plánů developera měla začít koncem letošního roku a potrvá zhruba dva a půl roku. Náklady jsou zhruba tři miliardy korun. Všechny etapy projektu by mohly být hotovy za 15 až 20 let.

Celkem by ve Smíchov City mohlo bydlet až 3300 lidí, dále je v plánu zhruba 190.000 metrů čtverečních ploch pro služby, nakupování a kanceláře. Má zde být také nová centrála České spořitelny, na jejíž podobu je vypsána mezinárodní architektonická soutěž. V prostorách nádraží Praha Smíchov projekt počítá s vícepatrovým parkovištěm P+R, blíže k vlakovému nádraží se mají přesunout autobusy z terminálu Na Knížecí. Nová čtvrť se plánuje již od devadesátých let.