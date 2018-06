Zuzana nedala tajnému kontrolorovi účtenku na 10 korun. EET nic nezatajila, úřad jí přesto napařil likvidační pokutu

Tajná kontrola si došlápla na Zuzanu Výmolovou, která má v pražských Holešovicích malý bazar s oblečením. Finanční správa po ní chce 15 tisíc korun, protože kontrolorovi nevydala účtenku za desetikorunovou platbu. Muž jí podle slov podnikatelky ani nechtěl a ona jeho platbu zpětně do systému beztak zanesla. Teď žena, která obchůdek provozuje už 16 let, stojí před těžkým rozhodnutím: neví, jestli živnost nezavřít.

Finanční správa prý případ s ohledem na zákon, který to nedovoluje, nemůže okomentovat. Jediné, co nám prozradila, bylo, že na částce, kterou prodejce „zatajil“, nezáleží. Zuzana však nic nezamlčela - položku odeslala, jen to nebylo ve chvíli, kdy byl zákazník ještě v obchodě, ale až s dalším nákupem.

„Mám bazárek s oděvy, jedná se o komisní prodej. Scházíme se tam, je to taková komunita,“ popsala pro Blesk Zprávy žena.

Kontrolora popsala jako boďobaného mladíčka. „Přišel koncem roku a vzal si kazetu. Mám tam i věci za 5 nebo 10 korun, prostě komise. Vzal si kazetu, bylo před koncem, doby. Zrovna jsem obsluhovala pána, bral si boty, tak jsem mu držela věci a radila. Mladíka jsem požádala, aby posečkal a optala se, jestli chce paragon,“ popsala celou situaci, která jí později přinesla řadu nepříjemností.

Paragon prý nechtěl, položku odeslala, přesto dostala pokutu

Muž prý paragon nechtěl. Vzal zboží, zaplatil a odešel. Zuzana obsloužila pána, za pár minut měla zavírat, a tak společně s mužovým nákupem odeslala do EET i mladíkových 10 korun. V tu chvíli ženě nedošlo, že by to takhle dělat neměla a položky odeslala společně.

Mladík přišel druhý den s posilou. Co následovalo?