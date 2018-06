Američtí novináři chtějí digitalizovat tajné dokumenty hrdlořezů z IS. Čelí kritice, že je odvezli jako kořist

Americký list The New York Times (NYT) hodlá Iráku vrátit 15.000 stran dokumentů, které patřily teroristické organizaci Islámský stát (IS) a které z Iráku vyvezli reportéři. NYT zároveň chce veškeré tyto spisy digitalizovat a zpřístupnit veřejnosti, informoval zpravodajský web televize Al-Džazíra.

Zpravodajka NYT Rukmini Callimachiová, která psala o dění týkající se IS, ve čtvrtek oznámila, že list hledá partnera, který by pomohl s digitalizací dokumentů a jejich zveřejněním. V této databázi by se nacházelo nejméně 15.000 stran dokumentů, které Callimachiová a její tým našly v Iráku, zejména v Mosulu a okolí, loni po porážce IS.

Originály dokumentů hodlá NYT vrátit irácké vládě skrze iráckou ambasádu ve Washingtonu.

Prohlášení přišlo poté, co se Callimachiová a její kolegové stali terčem kritiky od akademiků, kteří je obvinili z nelegální a neetické činnosti. Kritika byla zejména reakcí na článek nazvaný "Spisy ISIS", který NYT publikoval minulý měsíc. Callimachiová v článku mimo jiné popisuje, jak spisy získala s pomocí irácké armády.

"Při pěti cestách do válkou poznamenaného Iráku zpravodajové The New York Times prohledávali někdejší kanceláře IS a shromáždili tisíce spisů, které po sobě zanechali ozbrojenci, když se jejich chalífát začal hroutit," stálo v článku.

Ve čtvrtek Callimachiová řekla, že jí irácké bezpečnostní složky pomohly dokumenty shromáždit a zachovat.

Jako první kroky NYT odsoudil irácký spisovatel a akademik Sinán Antún. Na twitteru postup novinářského týmu přirovnal ke koloniálním praktikám s tím, že slova jako "zachovávání" a "převážení" v článku pouze maskují dlouhou historii krádeží za účelem vystavit předměty v centrech impéria.

Po invazi Spojených států v roce 2003 byly z Iráku vyvezeny miliony dokumentů, které jsou dosud v držení amerických organizací.

Podobná kritika se objevila i mimo akademické kruhy na sociálních sítích, kde se uživatelé ptali, jak budou dokumenty zachovány a zda reportéři neporušují právo na soukromí osob, které jsou ve spisech jmenovány.

Callimachiová v reakci uvedla, že cílem akce bylo poskytnout irácké i světové veřejnosti více informací o tom, jak Islámský stát fungoval.