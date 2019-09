Digitální daň má v Česku dopadnout na 15 firem. Ročně má přinést pět miliard | info.cz

Připravovaná sedmiprocentní digitální daň by měla zasáhnout asi 15 nadnárodních firem působících v České republice. Uvedl to pro server iDnes.cz Jakub Vintrlík z tiskového oddělení ministerstva financí. To disponuje interní analýzou, konkrétní firmy, na které by se daň měla vztahovat, se však zdráhá zveřejnit.