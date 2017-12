Facebook ví, že budoucnost je ve videu. Ale netuší, jak přimět lidi, aby se dívali

Simová dostala od šéfa Facebooku Marka Zuckerberga těžký úkol. Měla by ukončit táhnoucí se éru, během které nejrozšířenější sociální síť světa neúspěšně hledá optimální přístup k videoobsahu. Už je na čase. Pro velké inzerenty je tato oblast klíčová a poslední dobou to dost často vypadalo, že se o nalezení efektivního byznysmodelu zajímají spíš oni než Facebook, tvrdí analýza agentury Bloomberg.

Facebook dobře ví, že stále víc uživatelů na sociální síť nahrává vlastní videoobsah. Co neví, je, jak uživatele přimět, aby se na tento obsah taky dívali, a to po celou dobu jeho trvání. Data ukazují, že velká většina lidí na Facebooku u videa vydrží do prvního reklamního breaku. A to je prostě málo.

Úkolem Fidji Simové je přijít na to, jak na sociální síť přivést skupinu lidí, pro které se vžil pojem “time wasters,” mrhači časem. Drtivá většina z nich si totiž pořád pouští televizi. Z dat agentury Activate vyplývá, že průměrný Američan konzumuje denně videoobsah následujícím způsobem:

Televize - 240 minut

Netflix a další předplacené služby - 40 minut

YouTube - 30 minut

Stažená videa - 20 minut

Videa na sociálních sítích - 18 minut

Facebook se o “svých” osmnáct minut musí navíc dělit s dalšími sociálními sítěmi, přičemž zejména Snapchat je na tom vzhledem k počtu uživatelů poměrně lépe než Zuckerbergův gigant.

Minulý rok Facebook zaplatil nehorázné sumy celebritám jako je kuchař Gordon Ramsey, aby na sociální síť dávali virální videa, ale projekt nepřinesl výsledky. Následoval pokus s hubem jménem Watch, který se ale setkal a setkává s kritikou kvůli nekvalitnímu a zmateně vybíranému obsahu.

“Čelíme změně uživatelského chování, kterou musíme nejprve pochopit,” řekla Fidji Simová. V jejích prohlášeních se stále častěji objevuje slovo komunita. Možná tedy bude videoobsah na Facebooku manévrovat směrem k uskutečnění Zuckerbergovy teze o hubu Watch jako o místu, kde se lidé budou ve virtuálním světě potkávat. To zní přitažlivě, ale pořád to není řešení hlavního problému, totiž jak lidi udržet u videa, respektive u inzertního obsahu v něm.

Naději Facebooku dávají data, která posbírala agentura Nielsen. Ta ukazují, že počet minut, které lidé tráví na internetu v chytrém telefonu, se za dva roky zvýšil z 69 na 147 minut. Je možné, že se sociální síť pokusí nějakým způsobem využít právě tuto tendenci a nabídne uživatelům různá zvýhodnění za sledování videa na smartphonu nebo tabletu.

Simová, která do Facebooku přišla před sedmi lety ze společnosti eBay, už sehrála klíčovou roli v implementaci reklamních formátů do mobilní aplikace Facebooku. Teď se očekává, že se jí podobný zázrak povede zopakovat. Pokud se jí povede uspět, bude to další krok k hlavnímu cíli všech technologických společností na mediálním trhu. Facebook, Google i Snapchat totiž chtějí vystřídat televizi v pozici hlavního zdroje zábavy.