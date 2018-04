Globální gay-seznamka Grindr hasí skandál. Třetím stranám předávala i výsledky HIV testů uživatelů

Grindr, seznamovací aplikace pro gaye s víc než 3,6 miliony aktivních uživatelů, předávala osobní informace dvěma dalším firmám. Najaté byly, aby zevnitř vylepšovaly systém. Databáze, která se k nim dostala, nicméně obsahovala nejen přesnou lokaci a osobní údaje uživatelů, ale i výsledky HIV testů, které jejich vlastníci mohou vědomě zveřejnit na svém profilu.

„Pravděpodobně se jednalo o neschopnost vývojářů oddělit soukromé informace od těch obecných,“ řekl Antoine Pultier, badatel z výzkumného institutu SINTEF. „Firmám zaslali celou databázi, včetně vyplněných výsledků ohledně HIV,“ dodal.

Bezpečnostní šéf firmy Grindr, Bryce Case, oznámil, že sdílet data ke zlepšení fungování aplikace je zcela běžný postup, který využívají i jiné firmy. „Měli byste to uzavřít. Nikoho nezajímá zlepšování funkcí. Zradili jste naši komunitu,“ znělo několik komentářů na samotném fóru seznamky, na což vedení reagovalo: „Je na každém uživateli, aby si zjistil, co o sobě na vlastním profilu uvádí. Neuznávám žádnou chybu, neboť naše firma nikdy nepředávala informace třetím stranám nebo inzerentům.“ I přes to byla spolupráce s externími firmami ukončena.

„Doufejme, že všechno zlé bude pro něco dobré a lidé si začnou uvědomovat mezery, které ochrana osobních údajů má. Osobní informace jsou běžně nakupovány i prodávány na globálním trhu,“ upozornil Ben Wizner, ředitel Amerického svazu pro občanskou svobodu.