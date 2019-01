Google dál zisky z Evropy ulévá do daňových rájů. Státy připravil o desítky miliard

Francouzský deník Le Monde dnes zveřejnil výroční zprávu nizozemské společnosti Google Netherlands, kterou firma používá k vyvedení obrovského objemu peněz do takzvaných daňových rájů. Přes její účty v loňském roce proteklo 19,9 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun), z nichž členské státy EU neviděly ani korunu na daních. Firma přitom platí nápadně nízké daně i v Česku (osm milionů korun v roce 2016), přestože její obrat v ČR dosahuje zhruba pěti miliard korun.

Google Netherlands je součástí takzvaného „dvojitého sendviče“, což je označení pro prázdné firemní schránky v Nizozemsku a v Irsku, přes něž americký internetový gigant vyvádí peníze na Bermudy či do Singapuru, kde má nulovou daňovou sazbu.

Pokud by Google zdanil 19,9 miliard eur zisků v Irsku, kde má oficiálně evropské sídlo, zaplatil by při tamní standardní daňové sazbě 12,5 procenta zhruba 2,5 miliard eur na daních. Mnohem více by to bylo v případě, že by danil v jednotlivých státech, kde zisk realizoval. Jen Česko takto každý rok přichází podle expertních odhadů téměř o miliardu korun.

Zástupci firmy tvrdí, že vše probíhá legálně. Google totiž využívá děr v irském daňovém právu, které podobné chování toleruje, aby přilákalo velké světové firmy na své území. Irové musí na nátlak Evropské unie tyto díry „zacelit“ do roku 2020, aby podobné chování nebylo možné. EU se rovněž snažila přijít se speciální daní pro technologické firmy, která by umožnila jejich alespoň částečné zdanění. Díky odporu některých zemí nicméně případná dohoda padla.

Některé členské státy v reakci na krach jednání uvažují, že zavedou vlastní speciální daň. Lídrem těchto snah je Francie, které chce už v letošním roce získat od Googlu a Facebooku 500 milionů eur na dani z internetové reklamy.