Kauza, která otřásla pověstí Facebooku aneb Jak se z „lajků“ stal mocný politický nástroj

Sociální síť facebook od včerejška obestírá další skandál porušení ochrany dat. Americký list The New York Times přišel s informací, že britská firma Cambridge Analytica zneužila soukromé informace víc než 50 milionů facebookových účtů, které jí sloužily při vývoji počítačového programu na podporu volební kampaně Donalda Trumpa. Podívejte se, jakým způsobem docházelo ke sběru dat o amerických voličích a jak měli být ve prospěch Trumpa ovlivněni.

Celá kauza se začala odehrávat v roce 2014, tedy dva roky před prezidentskými volbami, které se uskutečnily koncem roku 2016 a v nichž Trump na úkor Hillary Clintonové zvítězil. Firma Cambridge Analytica měla tehdy pracovat na softwaru, který měl za úkol předpovědět preference voličů a zároveň ovlivnit jejich rozhodování.

Ústřední postavou celé kauzy je Aleksandr Kogan – vysokoškolský profesor psychologie na Univerzitě v Cambridge. Právě s ním uzavřela společnost Cambridge Analytica smlouvu, na základě které vyvinul facebookovou aplikaci obsahující osobnostní kvíz, za jehož vyplnění zájemci dostávali zaplaceno. Aplikace zaznamenávala výsledky kvízu, k tomu ale sbírala data z facebooku uživatele i údaje o jeho facebookových přátelích.

Podle britského deníku The Guardian firma sledovala, jakým příspěvkům uživatelé dávají své „lajky“, a tím shromažďovala citlivé informace o jejich sexuální orientaci, rase, pohlaví nebo dokonce o jejich traumatech z dětství. Na základě několika desítek těchto lajků se pak dohromady vytvořil obrázek o tom, jakou stranu daný člověk ve volbách preferuje, jestli to je muž, nebo žena, zda pochází z rozvedené rodiny nebo jestli je náchylný k užívání návykových látek.

Na základě těchto údajů pak byly vytvářeny obecné vzory a sestavovány algoritmy pro předpověď výsledků ostatních uživatelů facebooku, které byly před volbami vysoce ceněné. Kogan však neměl povolení pro sběr a využívání dat pro komerční účely – od facebooku měl povoleno shromažďovat data jen pro účely akademické. Kogan však trvá na tom, že jeho aktivity byly legální a s facebookem měl „úzké pracovní vztahy“, díky kterým získal pro svou aplikaci povolení.

Odpovědnost popírá i sociální síť. „Ochrana informací lidí je jádrem všeho, co děláme, a to samé vyžadujeme od lidí, kteří provozují aplikace na facebooku. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, je to vážné zneužití našich pravidel,“ nechal se slyšet viceprezident facebooku Paul Grewal.

Díky Koganově aplikaci však společnost Cambridge Analytica získala databázi milionů amerických voličů, u kterých bylo možné zjistit jejich politické přesvědčení i osobnostní rysy. Díky tomu se pak mohli rozhodnout, na jaké osoby před volbami zaměřit personalizovanou politickou reklamu.

Napadeny a zneužity byly podle NYT facebookové profily asi čtvrtiny Američanů s volebním právem. „Využili jsme facebook ke zpracování milionů uživatelských profilů. A vyvinuli jsme modely s využitím dat, podle nichž bylo možné zacílit. To byl základ fungování celé firmy,“ prozradil zaměstnanec Cambridge Analytica Christopher Wylie. Samotná firma na webu přiznala, že volebnímu štábu Donalda Trumpa poskytla poradenské služby, „které mu pomohly vyhrát souboj o Bílý dům“.

Podle deníku the Guardian byli představitelé společnosti Cambridge Analytica v roce 2014 v kontatku s lidmi z ruské energetické firmy Lukoil, která se zajímala o jejich práci. Kogan měl prý navíc vazby na Petrohradskou univerzitu, kde působil jako univerzitní učitel a od ruské vlády dostával granty na výzkum sociálních sítí. Kogan i Cambrige Analytica spolupráci s ruskými subjekty popírají.