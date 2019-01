Soukup ruší čtyři diskuzní pořady na TV Barrandov. Politici se musí polepšit, říká

Televize Barrandov zruší diskusní pořady Aréna Jaromíra Soukupa, Duel Jaromíra Soukupa, Jaromír Soukup LIVE a také Týden podle Jaromíra Soukupa. ČTK to dnes řekla mluvčí televize Marie Opálková, přesný termín zrušení pořadů však neuvedla. Majitel televize Jaromír Soukup v současnosti moderuje 11 pořadů.

Podle serveru Lidovky.cz Soukup uvedl, že důvodem je bezobsažnost toho, co v nich politici říkají. Podle něj se do jeho televize vrátí, až se polepší. Vlajkovou lodí mezi pořady je čtvrteční Týden s prezidentem. Posledním pořadem, který Soukup začal uvádět, byly Moje zprávy plus.

Za rozhodnutím zrušit diskusní pořady může podle Lidovek stát i pokles sledovanosti televize, která se podle serveru meziročně snížila téměř o pětinu. Tento týden se na obrazovky TV Barrandov vrátila zpravodajská relace Naše zprávy, kterou Soukup zrušil loni v létě a později nahradil pořadem Moje zprávy. Podle RRTV ale nový pořad není zpravodajský a neplní tak podmínky licence.

Podle údajů Asociace televizních organizací skupině Barrandov Televizní Studio klesl loni celodenní podíl na sledovanosti o 1,7 procentního bodu na sedm procent.

Soukup televizi ovládl v roce 2013. Majitel mediálních firem Médea Group a Empresa Media tento měsíc také založil politické hnutí List Jaromíra Soukupa. Hnutí se podle Soukupa bude ucházet o zájem voličů, neupřesnil ale zda již v letošních květnových volbách do europarlamentu.