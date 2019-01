Soukupova TV Barrandov vrací na obrazovky „Naše zprávy“. Chce si udobřit vysílací radu?

Televize Barrandov vrátí do vysílání zpravodajskou relaci Naše zprávy, vysílat ji ale bude až pozdě večer. Moderátorkou má být manželka hradního kancléře Alex Mynářová, která dříve pracovala mimo jiné v České televizi. Uvedl to server Mediaguru s odkazem na web týdeníku Sedmička, který patří do portfolia skupiny Empresa Media stejně jako TV Barrandov.