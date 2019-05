Spoluzakladatel Facebooku volá po jeho rozdělení. Zuckerberg prý všechno obětoval pro pár kliků | info.cz

Hughes je bývalý Zuckerbergův spolubydlící. Spolu s nimi Facebook založil ještě Dustin Moskovitz. Sám Hughes firmu opustil už v roce 2007, ale i tak si přišel na zhruba půl miliardy dolarů. Facebook se od té doby zásadně rozrostl. Jen služby stejnojmenné sociální sítě využívají zhruba dvě miliardy lidí, do impéria patří i aplikace Whatsapp či další sociální síť Instagram.

„Je to 15 let od doby, co jsme na Harvardu založili Facebook, kde už poslední dekádu nepracuji. Ale i tak cítím zlost a odpovědnost,“ uvedl Hughes, který v minulosti působil i jako šéf on-line strategie v kampani bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy.

Hudges se podle svých slov potkal se Zuckerbergem naposledy v roce 2017, tedy ještě několik měsíců před vypuknutím skandálu se společností Cambridge Analytica. „Mark je dobrý a milý člověk. Ale štve mě, že jeho soustředění na růst vedlo k honbě za kliky na úkor bezpečnosti a zdvořilosti,“ řekl podle Reuters Hughes. Podle něj se Zuckerberg obklopil lidmi, kteří jeho pojetí jen podporují a nesnaží se mu ho vyvrátit.