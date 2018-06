Spor o podobu medií? Regulace monopolu technologických obrů přispěje k řešení, říká Šlerka

Brusel tento týden čeká důležité hlasování, které do velké míry určí podobu mediálního trhu v Česku i celé unii. Europoslanci budou rozhodovat o osudu směrnice, která citelně reformuje autorská práva. Pedagog a odborník na média Josef Šlerka v rozhovoru pro E15 při té příležitosti vysvětluje proměny trhu i to, proč je podle něj nutné regulovat monopolní moc technologických gigantů.

Šel byste v dnešní době do mediálního byznysu?

Vlastně docela ano. Ještě tu nejsou využity možnosti, kterými mediální byznys disponuje. Trh je konzervativní a vůbec mu to nepomáhá.

V čem je konzervativní?

Podívejte se na tanečky kolem placeného obsahu. Jsme jednou z posledních zemí Evropy, která s ním takřka nepracuje. Když to porovnáte s dynamikou ekonomického vývoje, ukazuje se, že právě zavedení placeného obsahu je jediným smysluplným řešením, které umožní vydávat kvalitní noviny.

Kde se stala chyba, že s tím neumíme pracovat?

Jedním z faktorů je český návyk, že věci na internetu jsou zadarmo. Brzdil i velmi pozdní nástup placených služeb na internetu v Česku, takzvanou subscription economy – vzpomeňte sám, kolik lidí mělo před pár lety Spotify, Deezer, Netflix. To si managementy mediálních domů nesou jako zbytečné varování.

A další faktory?

Obligátní slon v místnosti jménem Seznam.cz. Jeho vedení opakovaně deklarovalo, že nebude podporovat zavádění placeného obsahu. To považuji za destruktivní, protože Seznam je v mnoha dnech týdnu schopen pokrýt až 50 procent veškerého zpravodajského provozu v zemi. To je velká překážka. A pak je tu určitý strach z neúspěchu. Nikomu na trhu se nechce příliš riskovat. Ale věci se začínají postupně měnit.

Výsledky mediálních domů ale také nejsou jako dřív. Asi by se snáz experimentovalo, kdyby příjmy z reklamy byly podobné. Náklady tištěných médií nepřetržitě klesají. Pro řadu médií však stále představují příjmy z prodeje tištěného obsahu a prodeje reklam v nich hlavní zdroj příjmů. To je nepřirozené. Pak to vypadá, že počet lidí, kteří konzumují on-line média, je stabilní. To značí, že média si mohou navzájem přebírat čtenáře, čímž každý, kdo vstupuje do mediálního byznysu za účelem vydělávání na této reklamě, ji někomu z trhu vždy ubere. Pokles příjmů je také dán reklamními monopoly, které tu působí. Ve chvíli, kdy máte na trhu pro on-line reklamu jednoho globálního dominantního hráče – Google – a tady mu ještě zdatně sekunduje Seznam, tak se nedivte, že příjmy z reklamy klesají.

Dá se vůbec na takovém trhu nějak vydělat?

Myslím, že ano.

Co zabíjí kvalitní obsah? V čem je rizikem Seznam? A proč regulovat technologické obry?