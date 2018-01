To se uživateli Mark Zuckerberg nelíbí. Minulý rok byl pro Facebook špatný, letošní bude ještě horší

Nejrozšířěnější sociální síť světa se může chlubit rostoucími výdělky i počtem uživatelů. Přesto má její šéf Mark Zuckerberg důvod k vážným obavám. Časy, kdy gigant onlinového světa neomezeně rostl, hrál podle vlastních pravidel a přitom zalíval peníze do daňových rájů, v roce 2018 skončí.

Fotograf David Paul Morris z agentury Getty na sklonku roku 2017 pořídil neobvyklou sérii fotografií. Zakladatel a šéf Facebooku Mark Zuckerberg se na nich nesměje ani není zachycen v některém ze svých typických rozmáchlých gest. Jako by šlo o jiného člověka. Zuckerberg sedí s rukama složenýma v klíně a kamsi se soustředěně a podmračeně dívá. Ten obrázek by se mohl jmenovat třeba „Zuckerberg hledí do budoucnosti, která v něm nevzbuzuje mnoho optimismu.”

Přesně taková je nynější situace Facebooku a jeho bosse. Nepřátelé se zešikovali a v roce 2018 proti sociální síti zahájí plošnou ofenzivu. Ve hře toho bude hodně: role, kterou Facebook hraje při šíření nenávisti ve společnosti. Způsoby, kterými odklání peníze a vyhýbá se daňové zátěži. Všechno, co Facebook dělá ze svých nezletilých uživatelů.

Jen Bůh ví...

Na managementu sociální sítě je vidět stále větší nervozita. Nejviditelnější to bylo, když Facebook nedokázal adekvátně vyvrátit podezření, které vyslovil někdejší šéf společnosti Sean Parker. „Facebook proměňuje přístup ke vztahům. Jen Bůh ví, co ta věc dělá s mozky našich dětí,” nechal se na sklonku loňského roku slyšet Parker.

Facebook jeho alarmující slova odbyl konstatováním, že Parker ve Facebooku nepracuje od roku 2011 a neví zhola nic o tom, jaké inovace se od té doby udály. Tím spekulace o tom, že pobyt na sociální síti omezuje schopnost dětí fungovat v kolektivu mimo online prostředí, nijak nevyvrátil. Dá se očekávat, že v letošním roce bude právě tento faktor klíčovým bitevním polem, kde bude Facebook muset hájit sám sebe a možná taky bojovat o přežití. Heslem pro boj proti Facebooku by mohla být následující věta: „Je třeba rozbít sociální továrnu.” Není bez zajímavosti, že ji nepronesl nikdo jiný než Chamath Palihapitiya, ještě nedávno viceprezident Facebooku pro růst počtu uživatelů. Tedy člověk, jehož zásluhou je dnes na Facebooku nějakých dvě miliardy lidí.

Klíčové světové státy dospěly k názoru, že se Facebook vymyká jakékoliv kontrole a že pokud ho nezastaví teď, nepovede se jim to už nikdy. V tomto kontextu je třeba také vnímat rozhodnutí německého antimonopolního úřadu z prosince loňského roku. Facebook má podle kartelového úřadu dominantní pozici na německém trhu se sociálními sítěmi. Dominantní pozice údajně zneužívá tím, že podmiňuje používání své sítě možností získávat údaje o uživatelích z jiných webových stránek. „Znepokojuje nás hlavně sběr dat mimo sociální síť Facebook a začleňování těchto dat do účtů uživatelů," uvedl prezident kartelového úřadu Andreas Mundt. „Facebook data získává, shromažďuje a zpracovává i tehdy, když uživatel facebooku navštěvuje jiné stránky," dodal. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí německých úřadů jsou vnímána jako precedentní, dá se očekávat, že podobné řízení bude proti Facebooku zavedeno i v dalších zemích.

Miliony, miliardy, biliony

Facebook se v roce 2018 bude muset rozloučit také s časy, kdy libovolně odkláněl zisky. Po tlaku veřejnosti a některých evropských vlád sociální síť změní způsob, jakým odvádí daně. Více příjmů z reklamy začne danit v zemích, kde je vydělala, oznámil finanční ředitel Dave Wehner. Experti nicméně upozorňují, že to nutně neznamená, že Facebook začne skutečně platit víc na daních. Firma dosud přiznávala příjmy prostřednictvím své mezinárodní centrály v Irsku.

Změna se má uskutečnit do poloviny roku 2019 a týkat se bude zhruba 30 zemí, kde má firma kanceláře. V Evropě to bude například Německo, Francie, Itálie, Polsko nebo Švédsko.

V praxi to ale nebude automaticky znamenat, že se tento krok projeví větším výběrem daní v jednotlivých zemích. Proti výnosům se totiž účtují výdaje, jako jsou například investice nebo provozní náklady. Kromě toho půjde jen o výnosy z podnikání, které mají na starost místní týmy, obsluhující nejčastěji velké klienty. Příjmy z reklamy samoobslužné platformy Facebooku, které využívají miliony malých a středních podniků, půjdou nadále přes Dublin, uvedla agentura DPA.

Facebook již daní příjmy z reklamy získané v Británii a v Austrálii přímo v těchto zemích. Na britských ostrovech Facebook loni zaplatil 5,1 milionu liber (více než 148 milionů Kč) z příjmu 842 milionů liber. O rok dříve to bylo 4,2 milionu liber, uvedl zpravodajský server BBC.

Každá kapka nenávisti

V květnu 2016 přijala Evropská unie etický kodex, který internetovým společnostem přikazuje nahlášené nenávistné příspěvky co nejrychleji přezkoumat a v případě potřeby je okamžitě smazat. První hodnocení nebylo příliš lichotivé, pak se ale věci daly do pohybu.

Efektivita odstraňování nenávistného obsahu a zejména pak jeho rychlost se od prosince značně zlepšily. Společnosti působící na internetu od té doby zefektivnily i způsoby nahlašování závadného obsahu. Na takový obsah by měli upozorňovat především sami uživatelé. Internetové společnosti pak v co nejkratším čase nahlášený příspěvek zhodnotí a rozhodnou o jeho případném smazání.

To ale pro mnoho států není dostatečné. Nenávistné příspěvky a falešné zprávy na Facebooku už jsou natolik vážným problémem, že třeba Německo poslední den roku 2017 oznámilo, že jejich mazání bude na Facebooku vynucovat samo. Podobný krok podle všeho v roce 2018 učiní Velká Británie, jejíž parlament už byl k takovémuto kroku vyzván zvláštní sněmovní komisí.

Sám Facebook si palčivost problému uvědomuje na vztahu ke svým velkým obchodním klientům. Během roku 2017 najal zhruba tisíc lidí, kteří nemají za úkol nic jiného než prohledávat recenze na velké klienty sociální sítě a mazat ty negativní nebo smyšlené. Otázka je, jestli to bude stačit.