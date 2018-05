Zemřel bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. Bylo mu 71 let

Ve věku 71 let v sobotu zemřel bývalý generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan. S odvoláním na rodinu zesnulého to dnes uvedl Radiožurnál. Duhan vedl ČRo od července 2011. Za jeho působení začaly vysílat stanice Český rozhlas Plus, Jazz a Rádio Junior. Na funkci generálního ředitele rezignoval v listopadu 2015 ze zdravotních důvodů.