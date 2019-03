Znepokojivý objev. Google platí youtuberům desítky tisíc za protesty proti reformě autorského práva

Významní youtubeři berou od společnosti Google peníze za videa, která jsou namířena proti reformě autorského práva, o níž bude za dva týdny hlasovat Evropský parlament. Informuje o tom německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Německý novinář Constantin van Lijnden je první, komu se podařilo prokázat finanční spojení mezi Googlem a negativními videoklipy youtuberů (včetně těch českých), které v uplynulých týdnech zaplavily internet. Podezření, že americká společnost za tato videa platí existovalo od počátku, nikdy se to ovšem novinářům nepodařilo prokázat.

V článku „Koupený protest?“ německý deník vyjmenovává několik youtuberů, kteří dostali finanční nabídku od neziskové organizace „Create Refresh“, která jim chtěla zaplatit, pokud natočí videa namířená proti takzvanému článku 13. Ten je klíčovou součástí reformy autorského práva. Create Refresh nabízela youtuberům jako Clixoom Science & Fiction (více než 500.000 odebírajících), Pietsmiet (více než 2,3 milionu odebírajících) či Jana Riva (zhruba 50.000 odebírajících) 2000 euro (asi 54.000 korun) za video namířené proti nové legislativě.

V čele neziskovky Create Refresh stojí Caroline de Cock, což je šéfka bruselské lobbistické společnost N-Square, jejímž největším klientem je právě Google a několik dalších technologických firem. Create Refresh se přitom odvolává i na podporu dalších neziskových organizací, mezi něž patří Save Your Internet, Center for Democracy and Technology. V jejich čele stojí pro změnu Nualla O´Connor, která dříve působila v dceřiné společnosti Googlu DoubleClick.

Americký technologický gigant využívá sítě neziskových organizací pravidelně. V angličtině se vžil pro podobný lobbistický přístup termín „astroturfing“. Podle FAZ je zastřešující neziskovkou snah Googlu organizace EDRI (European Digital Rights). Pod její správou se nachází několik dalších neziskovek, přes něž proudí peníze všem, kteří chtějí vystupovat (příspěvky, osobním setkáním s politiky a podobně) proti reformě autorského práva. Mohou si takto přijít přitom až na 15.000 eur (zhruba 400.000 korun). Mimořádně zajímavé je, že dvě třetiny těchto nákladů kryje neziskovka Open Society Foundation, kterou založil finančník George Soros, třetinu pak pokrývá asociace Copyright for Creativity.

O reformě autorského práva budou europoslanci hlasovat na konci března. Je to poslední hlasování. Pokud legislativu schválí, definitivně vstoupí v platnost.