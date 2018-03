Zuckerberg konečně promluvil: Uznal chyby v kauze Cambridge Analytica, slíbil lepší ochranu uživatelů

Šéf Facebooku Mark Zuckerberg se po několika dnech mlčení vyjádřil ke kauze kolem společnosti Cambridge Analytica, která nečestně získala data 50 milionů uživatelů. V příspěvku na svém účtu na sociální síti připustil, že se firma dopustila chyb. Slíbil, že případ důsledně prošetří a že se pokusí zajistit, aby se nic takového znovu neopakovalo. Uživatelé by podle něj měli dostat nové nástroje, které by jim poskytly informace o tom, co se s jejich daty děje.